دينامو كييف يرفض دعوة افتتاح ملعب روسي

رفض نادي دينامو كييف الأوكراني دعوة من فريق سبارتاك موسكو الروسي لخوض مباراة ودية بينهما في العاصمة الروسية بمناسبة الافتتاح الرسمي لملعب سبارتاك الجديد في يوليو المقبل.

وقال دينامو كييف في بيان صادر اليوم: "قررنا الرجوع عن اتفاقنا مع سبارتاك موسكو بسبب الوضع السياسي الحالي بين أوكرانيا وروسيا، لا نعتقد أنه من الصواب السفر إلى موسكو".

وتبلغ سعة الاستاد الجديد 44 ألف مشجع، ومن المقرر أن يستضيف مباريات في نهائيات كأس العالم 2018 التي ستنظمها روسيا. بينما جاء رفض الأوكرانيين بعد احتلال الروس شبه جزيرة القرم الأوكرانية الشهر الماضي.