طائرة خاصة ومليون دولار ثمن نقل "التتويج" إلى الرياض

ستجني إدارة نادي التعاون مبلغ 3.4 مليون ريال من أسعار تذاكر مباراة الفريق أمام النصر في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري السعودي التي ستشهد حفل تتويج البطل العاصمي.

وسيدفع المشجع قيمة 40 ريالاً في حال قرر دخول ملعب الملك فهد الدولي بكافة الدرجات، فيما عدا المنصة الرئيسية التي تبلغ قيمتها 800 ريال فيما تتسع المنصبة بشكل عام لـ1200 شخص فقط.

واشترى الأمير فيصل بن تركي مقاعد المنصة بالكامل، وقدمها كدعوات لضيوفه الذين تمت دعوتهم من الخليج والعالم العربي والسعودية لحضور تتويج فريقه باللقب، وأبرزهم محمد بن همام رئيس الاتحاد الآسيوي السابق، والشيخ طلال الفهد رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية ورئيس اتحادها المحلي لكرة القدم، ومحمود الخطيب الدولي السابق ونائب رئيس النادي الأهلي المصري السابق، وغيرهم من الشخصيات الخليجية والعربية وكذلك الإعلامية.

ولم يكتفِ التعاونيون بذلك، بل ستصل بعثة الفريق إلى مدينة الرياض ويعود إلى بريدة، على متن طائرة خاصة تكفّل بها الأمير عبدالله بن تركي بن ناصر، شقيق رئيس النصر.

وكانت المباراة ستقام في بريدة حتى وقت مبكر من مساء أمس، بيد أن خطاباً من الدفاع المدني تم توجيهه إلى الاتحاد السعودي ولجنة المسابقات يؤكد عدم ملاءمة ملعب مدينة الملك عبدالله لاحتضان مباراة بهذا الحجم.