عزت: تتويج النصر غير مسبوق في الشرق الاوسط

كشف عادل عزت المدير العام التنفيذي لتسويق شركة تويوتا التجارية، الراعي الرسمي للدوري السعودي، أن الفعاليات المصاحبة لمباراة التعاون والنصر ضمن الجولة الأخيرة من المسابقة ستشهد بالكثير من المفاجآت السارة للجماهير الحاضرة داخل ملعب الملك فهد الدولي ومن خلف شاشات النقل كذلك.



وصرّح عزت لـبرنامج "في المرمى" أن الكأس سيظهر برونق مختلف للجماهير فيما سيتم إضافة ألوان الفريق الفائز "النصر" على الكأس بطريقة مبهجة، بينما سيتم عمل ذلك في المواسم المقبل لكل الأندية الفائزة.



وأشار عادل إلى 350 فرداً عملوا طوال ثلاثة أسابيع ماضية من أجل تجهيز المباراة الختامية لموسم رياضي شاق، وأكد على إقامة العديد من الاستعدادات ليصبح الحفل المنتظر الأضخم والأجمل في الشرق الأوسط.



وأوضح المدير التنفيذي أن الجمهور سيرى ألعاب الليزر في سماء الملعب، وكذلك الألعاب النارية التي ستذهل الجميع، فيما سيستدعى كل لاعب باسمه أثناء التتويج، وأدلى عزت بحركة جميلة، حيث ستكون منصة التتويج مضاءة وبقية الملعب حبيس الظلام.



وأكمل عزت حديثه عن فعاليات مباراة النصر والتعاون، إذ سيدخل الكأس بطريقة معينة، محتفلاً بزفّة خاصة، فيما أشاد بجماهير النصر التي سحبت البساط من جماهير الدوري السعودي عبر حركة "التيفو" الشهيرة.



وقال عادل عزت، أن نسبة الحضور الجماهيري في الملاعب ارتفعت 30% مقارنة بالموسم الماضي، بجانب المتابعة التلفزيونية التي ارتفعت بنسبة 120% من خلال إحصاءات رسمية، فيما شوهدت المباريات الحاسمة قرابة 210% مقارنة بالعام الماضي، مما يعني مصاحبة زخم كبير للمسابقة الكبرى في البلاد.



ولم يبال عزت بنقل المباراة من ملعب الملك عبد الله في بريدة إلى ملعب الملك فهد بالرياض، إذ كان برفقة زملائه على أهبة الاستعداد، وكانت لديهم رغبة مشتركة في إسعاد الجماهير القصيمية، فيما يعتبر أنفسهم جاهزين تماماً للأمسية المنتظرة.



وشكر عادل عزت في نهاية حديثه رابطة المحترفين لكرة القدم واتحاد الكرة والتلفزيون السعودي وكذلك الشركة العالمية المختصة بنقل مسابقات الدوري بجانب شركة صلة للتنظيم الجماهيري على تعاملها بشكل مثالي في سبل تقديم عمل يليق بالجمهور السعودي.

