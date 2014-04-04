فيرغسون أستاذ جامعي في "هارفارد"

توصلت جامعة هارفارد البريطانية إلى اتفاق طويل الأمد مع أليكس فيرغسون، مدرب مانشستر يونايتد السابق الذي سيلقي المحاضرات ابتداءً من شهر مايو المقبل من خلال تدريس برنامج أكاديمي يحمل اسم "تجارة الترفيه والاعلام والرياضة".

وسيعمل فيرغسون بجانب انيتا ايلبيرسي الأستاذة في كلية إدارة الاعمال التي صممت دراسة في عام 2012 تحت عنوان على مواهب فيرغسون التدريبية والقيادية.

وقال فيرغسون صاحب الـ72 عاما بعد الاتفاق: "يسعدني أن تتاح لي فرصة وشرف المساهمة في هذا المركز المتميز والمحترم، الوقت الذي أمضيته بالفعل في جامعة هارفارد كان تجربة محفزة واتطلع لتطوير العلاقة والانشطة مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والأصدقاء في كلية إدارة الاعمال في هارفارد".

المدرب الذي حقق 13 لقباً بالدوري الإنجليزي خلال 26 عاماً من العمل في ملعب أولد ترافورد سبق له إلقاء محاضرات في جامعة ايفي ليج، بينما أعربت الأستاذة انيتا عن سعادتها بالشراكة الجديدة. وقالت: "يسعدنا الترحيب بالسير أليكس فيرغسون في قاعات كلية إدارة الأعمال في جامعة هارفارد للاستمتاع بتجاربه ورحلته الطويلة في عالم القيادة لمساعدة المشاركين على "احداث تغيير عميق في العالم".