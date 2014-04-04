مرتضى منصور يحلم برئاسة مصر بعد الزمالك

سيطرت حالة من الترقب على أجواء نادي الزمالك المصري بعد الانتخابات التي أجريت مؤخراً، وفاز بها مرتضى منصور، حيث عاد إلى منصب رئاسة النادي مرة أخرى فيما رافقه ابنه أحمد كعضو مجلس الإدارة.

الرئيس الجديد للزمالك يملك طموحاً كبيراً، ربما يتجاوز حدود كرة القدم؛ إذ ينوي الترشح لرئاسة مصر ما يعني أنه باقٍ لفترة رئاسية مؤقتة، ويمتاز منصور بجرأة كبيرة، ودفاع شرس عن حقوق ناديه، بجانب أنه سليط اللسان، والأخيرة اعترض عليها أثناء مداخلته التلفزيونية.

وتحدث مرتضى منصور لقناة "العربية" عن أحلامه بتحسين شؤون النادي والسير به نحو برّ الأمان، وسط وعود بالتغيير نحو المقدمة في مختلف فرق النادي.

أما عن نتائح فريق الزمالك الذي يقوده أحمد حسام ميدو، فعلى الصعيد الداخلي في الدوري لا تعتبر جيدة أو مقنعة، فمن أصل 10 مباريات بالدوري فاز في أربع مباريات وتعادل في ثلاث وخسر مثلها، ويملك 15 نقطة ويتربع على المركز الثامن.

وفي الجبهة الإفريقية وصل إلى دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، كممثل وحيد للكرة المصرية بعد خروج الأهلي أمام بنغازي الليبي.