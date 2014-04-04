وداعاً .. إيزيبيو مصر!!

كان نبأ مؤلما ومفجعاً تلقيته من مصور جامعة الدول العربية عيد سلطان .. جاء صوته عبر الهاتف وهو يبكي "البقية في حياتك في الكابتن طه بصري.. الله يرحمه".

كنت أقود السيارة وركنت علي جانب الطريق فقد انتفض جسمي كله حزنا علي هذا الملاك الذي يسير علي الأرض وقلت لا إله إلا الله.. ويبقي وجه ربك ذو الجلال والإكرام.. "إنا لله وإنا اليه راجعون.. الله يرحمك يا أبوشريف".

طه بصري من القلائل في تاريخ مصر الذي أحبه كل المصريين الأهلاوية قبل الزملكاوية.. كان حبيبا للجميع.. صديقا لكل لاعب ومدربي مصر.

كان شابا يافعا خجولا مهذبا.. كانت بداية تألقه في مباراة لنادي الزمالك أمام الطيران بملعب الترسانة وفاز الزمالك 5/1 سجل منها طه ثلاثة أهداف وحمادة إمام وعبدالكريم الجوهري هدفا.

بعدها بأسبوع لعب الزمالك أمام فريق ويستهام يونايتد الانجليزي بطل كأس انجلترا بملعب حلمي زامورا وكان الفريق الانجليزي يضم بوبي مور كابتن انجلترا في كأس العالم وجيف هيرست هداف كأس العالم هو والبرتغالي الموزمبيقي الأصل ايزيبيو وابدع لاعبو الزمالك وحققوا نتيجة تحدث عنها العالم كله لمدة شهر.. هزموا ويستهام حامل كأس انجلترا 5/1 سجل منها حمادة إمام ثلاثة أهداف وكل من طه بصري وعبدالكريم الجوهري أو عمر النور تقريبا هدفا.. يومها كان ميلاد موهبة مصرية فذة في كرة القدم اسمه طه بصري صار حديث العالم العربي كله.. لكن لم تدم الفرحة به طويلا فقد وقعت نكسة 5 يونيو 1967 وتوقفت الكرة فانتقل الي الكويت وهو وسمير محمد علي ولعبا للنادي العربي وحصلا معه علي بطولة الدوري وانتقل معهما حسن شحاتة ولعب لنادي كاظمة وصعد به للدوري الممتاز وأصبح هداف الدوري والكأس ولعب مع المنتخب العسكري الكويتي وحقق المعجزات واختير كأحسن لاعب في قارة آسيا.

ومع عودة الدوري من جديد عاد طه بصري وحسن شحاتة وسمير محمد علي الي الزمالك وصالوا وجالوا وتعددت الانتصالات والبطولات.

جاء طه بصري بشقيقه الأصغر حسن بصري من الجبل الأصفر بالقليوبية موطن رأسه وأصبح أحد نجوم نادي الزمالك ولعبا الي جوار بعضهما لفترة طويلة.

ولد طه بصري في الجبل الأصفر مركز الخانكة وكانت معمل تفريخ للزمالك قدمت طه وحسن بصري والدكتور محمود سعد وحمكشة رحمة الله عليه وسعيد الجدي وغيرهم.

ترك طه بصري بصمة في كرة القدم المصرية لاعبا ثم مدربا وتولي تدريب اكثر من فريق بينهم منتخبات مصرية مختلفة وبعد اعتزاله كنت ازوره في محل المجوهرات الذي امتلكه في نادي الترسانة هو وشريكه المهذب علي عبدالرحمن.

في الفترة الأخيرة سمعت أن طه أصيب بالمرض اللعين ونقل الي المركز الطبي العالمي بطريق الاسماعيلية وامر الفريق أول عبدالفتاح السيسي "قبل ترقيته" بنقله الي مستشفي القوات المسلحة بالمعادي واتفقت مع زميله وصديقي رفعت قاسم علي زيارته بالمستشفي لكن النبأ المؤلم كان أسبق من الزيارة.. رحمة الله عليه.



*نقلا عن صحيفة الجمهورية المصرية