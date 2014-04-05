الوجه الآخر لنقل لقاء التتويج

أؤيد نقل لقاء تتويج بطل دوري عبداللطيف جميل من بريدة إلى استاد الملك فهد الدولي بالرياض طالما أن الأمر بات يتعلق بالأمن والسلامة وهما مطلبين لا بد من توافرهما من أجل سلامة كل المشاركين...

ـ القرار تم اتخاذه وكان مثار نقاش طويل جداً وهو نقاش بين مؤيد ومعارض وبالطبع كان منطلقاً من ومبنياً على تعصب وانتماء للأندية (كعادة كل قضايانا الرياضية)....

ـ المؤسف جداً أن أغلب المتحاورين حول قرار النقل كانوا يتحدثون عن القرار نفسه دون التطرق لسببه وهو (من وجهة نظري) الأهم بل والأهم جداً جداً...

ـ أقصد هنا عدم صلاحية ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة لاستقبال مباراة التتويج .....

ـ هل يعقل أننا في أغنى دولة في العالم ونتحدث عن ملعب رياضي غير لائق على صعيد الأمن والسلامة والتجهيزات بتتويج بطل الدوري ....

ـ هل يعقل أننا (كما يتردد) ننظم أقوى دوري عربي ونتحدث عن ملعب رياضي غير لائق على صعيد الأمن والسلامة والتجهيزات بتتويج بطل الدوري ....

ـ هل يعقل أننا ننظم دورياً للمحترفين وبرعاية تقترب من 300 مليون ريال ونتحدث عن ملعب رياضي غير لائق على صعيد الأمن والسلامة والتجهيزات بتتويج بطل الدوري ....

ـ هل يعقل أن فريقي الرائد والتعاون لعبا أكثر 40 أو 50 مباراة (كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس ولي العهد ودوري عبداللطيف جميل وكأس الأمير فيصل بن فهد) على ملعب غير لائق على صعيد الأمن والسلامة ....

ـ لو لم تكن مباراة النصر والتعاون هي لقاء التتويج لربما استمر الملعب على حاله غير اللائق ولم نهتم إطلاقاً بقضية الأمن والسلامة ...

ـ هل كان الدفاع المدني يرفع تقاريره في أوقات سابقة ولم يتم الأخذ بها وهنا تقع المسئولية على من تلقى التقارير وتجاهلها....أم أن الدفاع المدني اصلاً لم يرفع تقاريراً وهنا تقع المسئولية عليه...لابد من فتح التحقيق في هذا الجانب...

ـ منذ الجولة الأولى من دوري عبداللطيف جميل (وربما قبل ذلك) والملعب يخضع للإصلاحات ... هل يعقل أن تأخذ الإصلاحات فترة 8 أشهر وربما أكثر ....

ـ السؤال هنا....هل سيكون قرار نقل المباراة بمثابة خير للملعب بحيث يتم الاهتمام بوضعه وإصلاحه أم سننشغل بنقل المباراة والتتويج وننسى السبب الرئيس وراء نقلها وهو عدم صلاحية الملعب ....

ـ علينا أن (لا نهتم) بالنتيجة فقط (نقل المباراة) ونتجاهل حال ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي يحتاج لتوفير وسائل الأمن والسلامة بحيث من المفترض أن لا تقام عليه أي مباراة مستقبلاً حتى يقدم الدفاع المدني تقرير صلاحيته..

ـ بل أتمنى أن يكون قرار نقل المباراة سبباً في اهتمام المسئولين بتجهيز وإصلاح كل الملاعب التي تقام عليها منافسات دوري المحترفين ليكون كل ملعب جاهز مستقبلاً لاستقبال تتويج بطل الدوري وليس كما حدث هذا الموسم...

ـ اخيراً اقول إنني كنت أتمنى من كل المسئولين في اتحاد الكرة ورابطة دوري المحترفين (أحمد عيد ومحمد النويصر وأحمد العقيل وأحمد المصيبيح) وغيرهم ممن استعجلوا وصرحوا (باستحالة) نقل المباراة كنت أتمنى منهم أن يتريثوا ويتركوا طريقاً للعودة كأن يقولوا لم يتم حسم الأمر بانتظار تقارير كل الجهات المسئولة والمشاركة في تنظيم المباراة...

ـ كان وضعهم سيئاً للغاية وهم (يتسرعون) في نفي نقل المباراة ثم يأتي القرار بنقلها .... هل نقلها يعني أننا ننظم دوري حواري كما قال الزميل والصديق العزيز أحمد المصيبيح ..

*نقلا عن صحيفة الرياضية السعودية