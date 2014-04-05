خروف ميت معلّق على أسوار هانوفر قبل الديربي

عثر مسؤولو نادي هانوفر الألماني على خروف ميت معلق في سياج النادي بينما يستعد الفريق لمواجهة اينتراخت براونشفيج يوم الأحد ضمن الجولة 29 من دوري الدرجة الأولى الألماني.

وشعر منسوبو النادي بجانب جماهير هانوفر بغضب كبير فور العثور على الحيوان النافق الذي اكتسى باللون الأخضر وهو اللون الخاص لفريق هانوفر فيما حمل الخروف لافتة كتب عليها: "الأحد موعدنا معكم أيتها الحيوانات القذرة".

وفي حديثه لصحيفة "بيلد" الألمانية، وصف ديرك دوفنر مدير الشؤون الرياضي في هانوفر أن ما حدث عمل خسيس وغير مقبول، وسبق أن أطلق حيوان خزير يرتدي قميص هانوفر في شوارع وسط المدينة شهر نوفمبر الفائت.

فيما تتأهب السلطات في منطقة ساكسونيا حيث ينتمي الفريقين، لأعمال شغب وعنف متوقعة أثناء الديربي المحلي الذي سيلعب على ملعب ستادتشيس ستاديون ام هينبارك