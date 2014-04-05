عبد الفتاح عسيري: النمور استعادوا شيئا من هيبتهم

سرق عبد الفتاح عسيري، صانع ألعاب فريق الاتحاد السعودي، الأضواء بعد تألقه اللافت مع الفريق في في مبارياته الماضية، توجها بهدفين رائعين أمام لخويا في دوري ابطال آسيا.



وأوضح عبد الفتاح لـ"العربية نت"، أن سعادته لا توصف بالمستويات الجيدة التي يقدمها الفريق في مشواره القاري، وقال: "في اعتقادي أن الفريق استعاد الشيء الكثير من هيبته، وهذا شيء مفرح، وأنا عود من حزمة".



وأضاف العسيري القادم من حطين قبل خمسة أعوام إلى ناشئي اتحاد جدة: "نحن كتلة واحدة، وهمنا الأول تحقيق الانتصارات وإسعاد الجماهير وعودة الفريق مجددا إلى منصات التتويج، ففي مباراتنا الأخيرة كان المستوى الفني جيد واتضح تجانس اللاعبين وفرضنا شخصيتنا على الخصم، فيما كان المعدل السني غير مؤثراً على المستوى على الإطلاق".



وشكر عبد الفتاح، مدرب الفريق خالد القروني الذي أتاح له الفرصة مجدداً بعد أن كان حبيسا في دكة الاحتياط، وأضاف: "القروني نجح في خلق توليفة مناسبة ورفع المعدل اللياقي منذ حضوره، وبالتالي وظفها بشكل سليم لا سيما أنه يجيد قراءة أوراق الخصم ووضع التكتيك المناسب".



وختم عسيري حديثه لـ"العربية نت"، رغبة لاعبي الفريق الفوز وإسعاد الجماهير حين يستضيف الفريق الجداوي على ملعبه فريق تركتور تبريز الإيراني الذي فاز على الاتحاد 1-0 ضمن الجولة الأولى من نفس المسابقة.



