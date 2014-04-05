اليوم.. فارس على صهوة حصان يسلم الكأس للنصر

علمت "العربية.نت" أن كأس بطولة الدوري السعودي الذي سيحصل عليه فريق النصر الأحد أمام التعاون في ختام المسابقة المحلية سيدخل أرض ملعب الملك فهد الدولي عبر فارس يمتطي أحد الخيول العربية الأصيلة.

وسيسلم الفارس الكأس إلى رجل معلّق بين السماء والأرض عبر منطاد جوي حينئذ يسلم الكأس إلى راعي الحفل أحمد عيد، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وبرفقته محمد النويصر رئيس رابطة هيئة دوري المحترفين وممثلي الشركة الراعية.

وعلمت "العربية.نت" أن ملعب المباراة ستكون أنواره مغلقة أثناء خروج لاعبي الفريقين بجانب عمل ممرن خاص لكل فريق، بينما سيتم توزيع لاعبي النصر إلى مجموعتين في طرفي الملعب، ويتم مناداة كل لاعب نصراوي باسمه فيما ترافقه سيارة صغيرة ملونة.

وسيعاود مسؤولو الحفل إضاءة الملعب بعد رفع حسين عبدالغني قائد النصر كأس البطولة، بينما سيرافق ذلك إطلاق الألعاب النارية والبالونات في سماء الملعب، وبعدها الانتقال إلى منزل الأمير فيصل بن تركي رئيس النادي الذي سيحتفل باللاعبين ريثما تحتفل الجماهير بنجوم الفريق لاحقا بمقر النادي.