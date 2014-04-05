قطبا مدينة مانشستر يضربان ساوثهامبتون ونيوكاسل بالأربعة

انتقل مانشستر سيتي إلى المركز الثاني مؤقات إثر فوزه على ضيفه ساوثهامبتون 4-1 اليوم السبت في افتتاح المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وعلى ملعب الاتحاد وأمام اكثر من 47 الف متفرج، ضغط مانشستر سيتي منذ البداية وحصل على ركلة جزاء في وقت مبكر عندما ارتكب لوك شو مدافع ساوثهامبتون شو خطأ ضد البوسني ادين دزيكو في المنطقة المحرمة انبرى لها العاجي يايا مسجلا الهدف الاول لاصحاب الارض.

وعادل ساوثهامبتون بالطريقة ذاتها بعد خطأ من المدافع الارجنتيني بابلو زاباليتا ضد جاك كورك فاحتسبت ركلة جزاء نفذها ريكي لامبرت بنجاح (37).

وشهدت نهاية الشوط الاول تكثيفا للهجوم من جانب الفريق المحلي إذ أحرز الفرنسي سمير نصري التقدم بعد تمريرة مناسبة من الاسباني دافيد سيلفا (46)، وعزز دزيكو هذا التقدم بالهدف الثالث إثر تمريرة من المدافع الصربي الكسندر كولاروف (48).

وفي الشوط الثاني، بدل مانويل بيليغريني مدرب مانشستر سيتي ثلاث تبديلات بعد أن اطمأن إلى الفوز ولكن فريقه اصطدم بجدار دفاعي منظم وصلب واستطاع زيادة غلته بهدف رابع عن طريق المونتينيغري ستيفان يوفيتيتش، مستفيدا من عرضية زميله خيسوس نافاس (81).

في المقابل، اعتمد ساوثهامبتون على الهجمات المرتدة لتعويض انكفائه الى الدفاع لكن معظمها كان خجولا فلم ينجح لنقص في سرعة المهاجمين بجانب افتقاد التركيز، ورفع مانشستر سيتي الذي يملك مباراتين مؤجلتين، رصيده إلى 70 نقطة وبات على بعد نقطة واحدة خلف ليفربول المتصدر الذي يلعب غدا في ضيافة وست هام، وعلى بعد نقطة واحدة ايضا أمام تشلسي الذي يلعب مع ستوك سيتي.

وعلى ملعب سانت جيمس بارك، حقق مانشستر يونايتد بطل الموسم الماضي فوزا كبيرا 4-0 على مضيفه نيوكاسل يونايتد بالرغم من غياب واين روني وأحرز الهدف الأول الإسباني خوان ماتا من ركلة حرة (39).

وفي الشوط الثاني، عزز خوان ماتا تقدم فريقه بالهدف الثانية بعد أن تابع كرة وصلته من المكسيكي خافيير هرنانديز (50).

وأكد هرنانديز فوز فريق "الشياطين الحمر" بالهدف الثالث بمساندة الياباني شينجي كاغاو (54)، فيما شدد البديل البلجيكي عدنان يانوزاي الرباعية بعد تمريرة من ماتا (93).

وصعد مانشستر يونايتد مؤقتاً إلى المركز السادس المؤهل إلى الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) بعدما رفع رصيده إلى 57 نقطة وتقدم بفارق نقطة واحدة على توتنهام الذي يختتم المرحلة الاثنين مع ضيفه سندرلاند.

وسقط أستون فيلا امام ضيفه فولهام بهدف لغرانت هولت (70) مقابل هدفين لكيران ريتشاردسون (61) والكولومبي هوغو روداليغا (86 من ضربة رأس).

ومني كارديف الصاعد حديثا وثاني فريق من ويلز يشارك في البطولة الإنجليزية بهزيمة نكراء امام ضيفه كريستال بالاس العائد الى الدوري الممتاز بعد غياب طويل صفر-3 سجلها جايسون بانتشيون (31 و88) وجو ليدلي (71).

ولم يكن سوانسي أفضل من كارديف وسقط بدوره امام مضيفه هال سيتي بهدف وحيد سجله جورج بويد من ضربة رأس (39).

وخسر نوريتش سيتي أمام وست بروميتش ألبيون صفر-1 سجله الفرنسي مورغان امالفيتانو بعج تمريرة من الكونغولي يوسف مولومبو (16).

