هيجيتا: لن أصوت على السماح بالحراس الأجانب

انتظرت قرابة ثلاث ساعات في مقر نادي النصر السعودي، في العاصمة الرياض، من أجل إجراء حديث قصير مع أحد أشهر حراس المرمى حول العالم، الكولومبي خوسيه هيجيتا، الحارس المولود في الـ27 من أغسطس عام 1966، ويعتبر الأفضل في تاريخ الكرة الكولومبية، فيما يلقبونه بالمجنون، في إشارة إلى حركة "العقرب الشهيرة".

وافق هيجيتا على إجراء الحوار، على الرغم من وجود عدد من الصحف المحلية لإجراء حوار مع الحارس المعتزل مطلع عام 2010، إلا أن صاحب الـ48 عاما، اختار "العربية.نت"، وتحدث عن مستوى الحارس عبدالله العنزي، فيما أيد تواجد الحارس الأجنبي بعد غياب دام أكثر من 20 عاما، مؤكدا أنه لا يلتقي بلاعبي النصر خارج العمل، إذ يتواصل معهم عبر الهاتف فقط:

*حدثنا عن عملك بنادي النصر والأمور التي تغيرت منذ ذلك الوقت وحتى الآن.

- في أي مكان في العالم حتى تصل إلى القمة، يجب أن تحب عملك كمدرب، لتساهم بنقلة نوعية في الأداء وتؤثر إيجابياً في اللاعبين، هذا الحب جعل الجهد المبذول لي شخصياً يحمل معاني سامية، حتى استطعت خلق الفوارق الفنية بمركز الحراسة بالفريق الأول بنادي النصر.

*يبدو أنك تعشق مهنتك كثيراً، هل انعكس ذلك على عملك؟

- إذا لم أحب عملي لا أستطيع تقديم شيء، أنا مرتاح في النصر وأحب النادي كثيراً، وسعيد بتواجدي في السعودية، وأتمنى البقاء لفترة أطول، هذا الأمر قادني إلى تقديم كل ما أملك في سبيل تطوير الحراس بالنادي، واستطعت ذلك خلال العامين المنصرمين.

*تحدث الحارس عبدالله العنزي عن تأثيرك النفسي أثناء التدريبات.. ماذا تفعل؟

- يوجد عمل جسدي، وعمل نفسي، وعمل ذهني، على الجميع أن يعرف أن اللاعب لا يأتي إلى النادي وهو في أتم الجاهزية النفسية للعمل بجهد في التدريبات اليومية، يجب أن يقيّم وضع اللاعب ذهنياً ونفسياً ومدى جاهزيته للعمل، ومن ثم تأتي الخطوة الأكثر أهمية، نقل اللاعب من الحالة السلبية إلى الإيجابية للاستفادة من قدراته.

*كيف تجهّز الحارس عبدالله العنزي قبل المواجهات الرسمية مع العلم أن مستواه تطور كثيراً هذا الموسم؟

- بالتأكيد هناك تعامل خاص في المواجهات الرسمية يختلف تماماً عن التدريبات اليومية، أسعى جاهداً لنقل الحارس إلى مرحلة الهدوء قبل المباراة، ومن واجبي التعامل معه بشكل خاص وتجهيزه بصورة مميزة قبل انطلاق صافرة البداية وحتى أثناء المباريات، هذا الهدوء يرتبط بشكل كامل مع منح الحارس حالة هدوء يمتزج بالتركيز التام، وباختصار شديد أنا أنقل مشاعري وحالة الارتياح التي أشعر بها قبل أي مباراة إلى الحارس مباشرة.

*هل تتواصل مع لاعبي الفريق خارج النادي، أم تكتفي بما تقدمه أثناء التدريب والمباريات؟

- لا أملك الوقت من أجل رؤية اللاعبين خارج الملعب، ولكن هناك تواصل دائم على الهاتف بشكل مستمر، توجد علاقة جيدة ووطيدة، وأكون حريص دائماً لتوفير أفضل الأجواء للحراس خلال التمارين الاعتيادية، ولو حدثت مشكلة لأحدهم خارج النادي أسعى أن أكون صديقاً لهم كي أساعدهم على التخلص منها.

*هل توجه حارس المرمى أثناء المباريات في حال كان مخطئاً؟

- نحن دائماً نتحدث أثناء العمل، معظم المدربين في العالم يحاولون تصحيح الأخطاء شفهياً عبر العديد من الاجتماعات، لست من هذا النوع، أسعى لتصحيح الأخطاء أثناء العمل، وفي حال وجود المشكلة لا أؤجل ذلك، بل أباشر فوراً بتعديلها حتى تتلاشى، لذلك إجابة عن سؤالك، نعم أوجه الحراس أثناء المباريات.

*كيف ترى مستوى حراس المرمى في الدوري السعوي؟

- مستويات مميزة للحراس هنا في السعودية، هناك الكثير من الحراس الشباب المرشحين لخدمة الكرة السعودية مستقبلاً، يتميز الحارس السعودي بسرعة البديهة التي تعتبر ركيزة أساسية لأي حارس جيد حول العالم.

*من برأيك الحارس الأفضل؟

- اعتذر، أرفض الحديث عن ذلك، لا أريد تحديد حارس معين.

*سيد هيجيتا بصراحة، هل تؤيد تواجد الحارس الأجنبي في الملاعب السعودية الموسم المقبل؟

- لست صاحب القرار، واتحاد الكرة هنا يعرف ماذا يفعل، أنا لست من هذه المنطقة، إذاً لا يحق لي التعليق أو التصويت على القرار، ولكن في الدوريات العالمية الحراس المحترفون متواجدون في كل الخانات، وبذلك يتم منح الفريق فرصة بناء تشكيلة مميزة.

*أين ترى منتخب كولومبيا في كأس العالم 2014 الصيف المقبل؟

-أتمنى لهم الأفضل، في كولومبيا أسماء كروية مميزة، وتلعب بشكل رائع في القارة الأوروبية، أنتظر منهم بشغف أداء مميزاً في البرازيل لتشريف الكرة الكولومبية.