أندية خيار وأندية فقوس

تستخدم في مصر وفي بلاد الشام مفردتي (الخيار والفقوس) كثيراً كمثل رائج يكثر استخدامه في تعاملاتهم اليومية، وذلك لإيجاد مقاربة بين حالتي تفضيل بحيث يكون للخيار درجة أعلى والفقوس درجة أدنى، ويقال عادة لتوضيح الصورة في التعامل بين أمرين؛ خصوصاً إذا كان مبدأ التعامل يقوم على التفرقة والانحياز بصورة ظالمة.

تذكرت هذا المثل في يوم صدور قرار اتحاد الكرة بنقل مباراة التعاون والنصر إلى استاد الملك فهد الدولي في الرياض بعد نصيحة من الدفاع المدني بعدم إقامة المباراة في ملعب مدينة الملك عبدالله ببريدة بحجة عدم اكتمال جاهزية الملعب من نواحي السلامة، خصوصاً وقد صادف لحظة بث الخبر رسمياً وجودي عبر أثير إذاعة U FMحيث تداخل في الأثناء مدير العلاقات العامة والإعلام برابطة دوري المحترفين الزميل أحمد المصيبيح، والذي كان لسوء حظه أنه قبل القرار بيوم واحد فقط كان قد أكد في تصريح صحفي له أن لا نقل للمباراة باعتبار أنها تقام في دوري للمحترفين وليس للحواري.

في تلك المداخلة سألت الزميل المصيبيح بماذا تفسر صمت رعاية الشباب واتحاد الكرة ومعهما رابطة المحترفين عن واقع ملعب بريدة وما يتهدده على مستوى الأمن والسلامة طوال الموسم؛ خصوصاً وقد أقيمت عليه مباريات جماهيرية وغيرها دولية، حيث لم توضح تلك الجهات للرأي العام عن ما يمكن أن يحيق بالملعب من كارثة، كما لم يعلم أحد حتى اللحظة كم هي أعداد الجماهير التي يمكن أن يصل معها الملعب إلى درجة الخطورة، ولولا مواجهة التعاون والنصر وتداعياتها لما علمنا بهذا الأمر، وهو ما يجعلنا لا نأمن على الجماهير في أي ملعب من ملاعبنا بوجود هذه الجهات التي تتعامل بهذه الطريقة.

هنا استوقفني المذيع عبدالرحمن الحميدي ليمنح الفرصة للزميل أحمد ليجيب كما عهدته بمسؤولية وشفافية عاليتين:

-كإعلامي احترم نفسي واحترم مهنية الزميل محمد وأمانته واحتراماً للمستمعين فإن كل ما قاله صحيح 100 %، ولو علقت عليه بالسلب فأنا مكابر ومضلل، ولكن الأمر جاء من جهة أمنية ويبقى القصور قائماً سواء من مكتب رعاية الشباب في بريدة أو اتحاد الكرة أو الرابطة، ويبقى كلام محمد الشيخ من وإلى صحيح!.

ما كاد ينهي المصيبيح إجابته حتى أردفت متسائلاً: بعيداً عن واقع السلامة في "ملعب بريدة" فإن الدفاع المدني نصح بعدم إقامة المباراة فيه؛ لكنه لم ينصح بإقامة المباراة في الرياض، لولا أن اتحاد الكرة قد قرر ذلك. أليس كذلك؟ ثم بأي مبرر تقبل موافقة التعاون بلعب المباراة في الرياض، في وقت كان يمكن أن تنقل لملعب محايد ليتحقق مبدأ العدالة بين كل الأندية؛ خصوصاً وقد رفض اتحاد الكرة نقل مباراة الاتفاق والفتح في آخر جولات الموسم الماضي إلى الاحساء رغم عدم أهميتها في حسابات المنافسة؟

فأجاب المصيبيح:

-سؤالك منطقي وفي محله، وسأجيبك بشفافية. هذا القرار ليس قراري.

قاطعته مستفهماً: قرار من؟!

-قرار رئيس الاتحاد واللجنة المعنية

-بادرته سريعاً:

-إذن نحن نلعب في دوري للحواري حينما يلعب فريق مباراتين في ملعبه، كما وصفته أنت

يقاطعني المصيبيح:

ولكن التعاون موافق وهناك تقرير أمني

-عفواً أحمد الاتفاق قبل ذلك وافق ورفضتم ثم إن الجهات الأمنية قالت ملعب بريدة لا يصلح لكنها لم تقل انقلوا المباراة للرياض.

-أستاذ محمد هناك أشياء انقلها كما تأتي في خطاب الاتحاد دون التفاصيل!

هنا يتدخل المذيع وينهي الحوار..

أغلق زميلي العزيز أحمد المصيبيح الهاتف وتركني أتمتم: بالفعل..أندية خيار وأندية فقوس!



*نقلا عن صحيفة الرياض السعودية