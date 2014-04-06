الغامدي يجدد للنصر.. ومعركة ساخنة تنتظر قطبي العاصمة

جدد خالد الغامدي، مدافع فريق النصر السعودي، عقده لمدة خمس سنوات مع بطل الدوري والكأس، وحسم الأمير فيصل بن تركي رئيس النادي، تجديد صاحب الـ26 عاماً في منزله يوم الأحد، فيما بث النادي الاصفر صباح اليوم خبر تجديد العقد مرفوقا بصور اللاعب إلى جوار رئيس النادي دون وجود وكيله غرم العمري.



ودخل مسؤولو الهلال الفترة الماضية في مفاوضات مع الغامدي للانتقال إلى الفريق الأزرق، وتشير أنباء خاصة إلى أن القطب العاصمي الأزرق وقع عقدا مع وكيل اللاعب بتاريخ نهاية عقده مع النصر في 8/1، ما يعني أن الغامدي سيكون قضية ساخنة هذا الموسم، إذا رفع الهلاليون عقدهم إلى لجنة الاحتراف. ووفق عقده الجديد مع نادي النصر مدد الغامدي عقده بتاريخ يسبق تاريخ انتهاء عقده السابق، وتاريخ توقيع موكله للهلال، أي أنه فيما لو تلقى أي عقوبة كالانذار أو الغرامة أو الايقاف سيعود للعب في النصر.



خالد الغامدي لاعب القادسية سابقاً، تبقى في عقده قرابة شهرين على الانتهاء رسمياً، إذ انتقل إلى فريق النصر في شهر أغسطس عام 2011 قادماً من إف سي ويل السويسري.



ونشرت "العربية.نت" أوائل الشهر الماضي، عن اتفاق اللاعب وناديه الحالي على كل اشتراطات وبنود العقد الجديد، إلا أن الخلاف يدور حول الدفعة الأولى، إذ يشترط اللاعب ووكيله تقديم عشرة ملايين ريال عند التوقيع، فيما يتمسك ناديه بعشرة في المائة. ويظهر الاتفاق الموقع من الجانبين أربعة ملايين ونصف للاعب في كل عام لمدة مواسم خمسة، بما مجموعه 22 مليوناً، تضاف إليها حصة الوكيل وسيارة.



وعرضت إدارة النصر على الظهير استلام 10% من مقدم عقده، على أن يستلم الدفعة المتبقية في وقت لاحق، كما حدث مع زميله الدولي الآخر عمر هوساوي، الذي جدد تعاقده مع النصر مطلع العام الجاري، إلا أن الغامدي رفض وطلب الحصول على مبلغ 6 ملايين ونصف المليون ريال قبل التوقيع، وهي 30 في المائة من إجمالي السنوات الخمس، يضاف إليها مليون متأخر من عقده الماضي، ومليونان نسبة الوكيل، وسيارة بـ700 ألف ريال كما اتفق الطرفان. وينص العقد الذي وقعه اللاعب مع ناديه، على كل البنود اعلاه بما فيها نسبة وكيله، مع تعديل بسيط في تواريخ تسلمه الدفعات المتفق عليها.

