النصر وضغط الهلال

*- هل يُعقل أن يكون كل ما يحدث في صفوف الجماهير والإعلاميين ومسؤولي الأندية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من تراشق وسب وقذف من أجل كرة وبسبب تافه كنقل مباراة أو فوز فريق أو خسارة آخر؟ إنه لأمر تافه إلى أبعد الحدود ويدل على الخواء الفكري الذي يعيش فيه الغالبية من متابعي كرة القدم ، لقد حولوا بتفاهتهم وقلة عقولهم الكرة إلى الكره والتسامح إلى تناحر.

*- أخي الرافض للقرار: إذا كان مؤيدو النقل يبحثون عن المصلحة لناديهم فما الذي يضيرك في هذا؟ هو أنت بتخسر حاجة؟ هل أخذوا من حسابك البنكي أم خصموا من راتبك لذلك ملأت وسائل الإعلام تباكيًا على العدالة أم هو الكُره الذي ملأ القلوب وأمرض الأبدان؟ يا أخي خلهم ينقلون المباراة إلى المريخ وش بتفرق؟ هل نقل المباراة يعني حصول النصر على بطولة أخرى؟ الدوري وطار وبالتالي ليس في النقل بطولة تبحثون عنها وتقاتلون من أجلها إلا إذا كنتم ترون في رغبة النصراويين في عمل (مكياج) لبطولتهم لتخرج بكامل زينتها يضيركم في شيء فهذا أمر آخر.

*- لدينا (152) ناديًّا بخلاف النصر ومع هذا لم نرَ اعتراضًا من مسؤوليي ومشجعي بقية الأندية على قرار النقل سِوَى من أنصار نادي الهلال وبحسبة بسيطة سنجد أن نسبة المعارضين (%1) مما يعني أن هذا الأمر لا يهم بقية الأندية أو أنه تافه لدرجة أن الـ(%99) الباقين لم يلتفوا له ، فلماذا فقط الهلاليون هم مَن حشروا أنوفهم فيه؟

*- إن غضب الإعلاميين الهلاليين بسبب فشلهم الذريع في إيقاف نصر فيصل بن تركي وظهور عجزهم التام فاق وبمراحل غضبهم على مستوى فريقهم وعلى مدربه سامي الجابر حتى أنني لا أشك أن لديهم الاستعداد الكامل للتنازل عن كل البطولات لأي فريق مقابل ألا يأخذها النصر ، فلماذا كل هذا الكره؟ فالكرة لا تعني الكره .

*- جرت العادة أن يحتفوا وبشكل غير طبيعي بكل فوز يحققه فريقهم على المستوى الآسيوي لكن حين فازوا على فريق السد وبنتيجة لم يحلموا بها لم نر ذلك الاحتفاء ولم نرَ صحفهم وقنواتهم وهي تملأ الدنيا ضجيجًا كعادتها وإذا عُرِف السبب بطل العجب فذلك الفوز الآسيوي والذي أنعش آمال فريقهم للاستمرار في البطولة لا يساوي شيئًا أمام فائدة يحققها النصر فذهبوا للهجوم على الاتحاد السعودي ولجانه والهجوم عليه متشدقين ومتباكين على العدالة وهم من كانوا يرون في الاستبداد والغش عدالة.

*- حُقَّ للمرء التساؤل:إذا كل هذا الذي عمله بعض الهلاليين سببه فوز النصر ببطولة الدوري أجل ماذا سيفعلون لو احتكرها لموسمين أو ثلاثة؟ أي حد وصلوا إليه من الغرور وشوفة النفس ؟ فلِمَ نُنَظم البطولات طالما هم لا يريدون من ينافسهم عليها؟ ما الذي سيضيرهم لو تمنوا الخير لغيرهم ليتمنى الغير لهم الخير؟

*- صدقوني أن إدارة الهلال مبسووووووطة جدًا مما يحدث فهي تريد أن ينشغل إعلام فريقها وجماهيره بعيدًا عن الفريق وعن مدربه سامي الجابر.



*نقلا عن صحيفة النادي السعودية