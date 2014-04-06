الهلال يبدأ صفقاته الجديدة بالجبرين

بدأ الهلال استعداداته الصيفية للموسم المقبل مبكراً، وبات قريباً جداً من حسم صفقة عبدالعزيز الجبرين، لاعب وسط الرائد، ليرتدي القميص الأزرق بدءً من فترة الانتقالات المقبلة في إشارة واضحة لرغبة مسيري النادي الأزرق بالتخلص من الإكوادوري سيغوندو كاستيلو الذي يلعب بذات المركز.



واتفق الأطراف جميعاً على كافة التفاصيل المالية التي سيتقاضها النادي القصيمي ولاعبه، الذي سيعود من جديد إلى العاصمة بعد أن تركها قبل موسمين، حيث ستتلقى خزانة الرائد 8 ملايين ريال، فيما سيكون راتب الجبرين السنوي 2.4 مليون ريال، وهو الحد الأعلى لرواتب اللاعبين المحترفين.

وبالرغم من ذلك، تحاول إدارة الاتحاد الوصول لإتفاق مع نظيرتها بالرائد بشأن نقل اللاعب الى جدة، رغم أنها بدأت مفاوضاتها قبل وقت طويل.

ويعتبر الجبرين (23 عاماً) من أبرز الأسماء التي برزت خلال هذا الموسم رغم تقهقر فريقه وحلوله بمؤخرة الترتيب، وهذا مادعى الهلال والنصر للدخول في مفاوضات جادة معه لنقله في فترة الانتقالات الشتوية، لكن المبالغ التي قدمها الفريقان لم تكن مقنعة لعبدالعزيز المسلم، رئيس نادي الرائد، ليتوجه الفريقان الى سعود كريري ومراد دلهوم.



وبدأ الجبرين مسيرته الرياضية مع الشباب، لكنه تنسق من الفئات السنية، لينتقل الى الرائد، ويوقع معه عقداً احترافياً لـ3 مواسم بدأت منذ يوليو الماضي.

