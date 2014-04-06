بعد اللقب الثامن.. نور ممثلاً في مسلسل رمضاني

بعد أن نثر لسنوات طويلة إبداعاته على المستطيل الأخضر، أصبح محمد نور نجم النصر السعودي، الفائز معه باللقب الثامن في تاريخ الدوري،مثالاً لكل الحالمين بمستقبل كروي كبير، فاستقطبته إحدى المسلسلات التلفزيونية التي يجري تصويرها لتعرض في شهر رمضان المقبل.



الصورة الأشهر لنور هذا الأسبوع تجمعه بطفل يجلس خلف سياج ستاد الملك فهد الدولي بين الجماهير بعد نهاية مباراة الاتحاد الاخيرة، كل التعليقات كانت تؤكد أن نور كان يواسي ذلك الطفل الاتحادي بعد خسارة فريقه امام اصفر الرياض، ولكن الحقيقة أن ذلك كان جزءا من مشهد تلفزيوني يجمع نور بالطفل حسام الغامدي ابن الفنان مرزوق الغامدي.



حسام تجاوزت شعبيته بصورة واحدة شعبية والده الذي قضى اكثر من عقدين في الوسط الفني السعودي، وشارك في عدد كبير من الاعمال الدرامية في السعودية وخارجها، الا ان والد حسام يبدو متسامحا حيال ذلك، ويقول لـ"العربية نت": "انا سعيد جداً بانتشار صورة ابني مع محمد نور، هذا دليل على الشعبية الطاغية التي يتمتع بها هذا النجم، وأتمنى ان يشاهد الجميع في رمضان المقبل حلقة ممتعة بوجود ابني ونور".



منتج العمل الفنان الشاب فيصل العيسى شكر لاعب وسط النصر على مشاركته في مسلسل "شباب البومب"، وقال: "نور احد ابرز الاسماء في تاريخ الكرة السعودية، وبما ان عملنا شبابي بحت فإننا حرصنا على تقديم حلقة تتحدث عن طموح الشباب وضرورة مساندة الجيل السابق للجيل الشاب، ولم نجد افضل من محمد نور ليشارك فيها، وكنا سعيدين جداً بتجاوبه معنا، واقتطاعه من وقته جزءا ليشارك في عملنا، ونود ان نشكره على ذلك".