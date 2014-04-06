عارض صحي يفقد دي ماريا 3 كيلو من وزنه

فقد أنخيل دي ماريا، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، ثلاثة كيلو جرامات من وزنه بسبب اضطرابات في المعدة والأمعاء حسب تأكيدات مشفى خاص في العاصمة الإسبانية.



وأكدت صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، أن دي ماريا فقد وزنه خلال ثلاثة أيام فقط وبسببها غاب الأرجنتيني عن مباراة بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا التي انتصر فيها الريال 3-0.



وبحسب ما أوردته الصحيفة، فإن صاحب الـ26 عاماً قد أعد له أخصائي غذائي برنامجا خاصاً في الأيام المقبلة لتعويض ما فقده، بينما شارك اللاعب في مباراة ريال سوسيداد التي فاز بها مدريد 4-0 مساء السبت.

