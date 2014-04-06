في ختام الدوري السعودي: 4 يصارعون شبح الهبوط

سيشاهد السعوديون حفل تتويج النصر ببطولة الدوري، يوم الأحد، على ملعب الملك فهد الدولي ضمن الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري، فيما سينشغل محبو أندية الاتفاق والشعلة والعروبة ونجران بنتائج الفرق، على اعتبار أن تلك الأندية الأربعة تسعى للبقاء وعدم مرافقة النهضة إلى الدرجة الأولى.

عريس الدوري فريق "النصر" يملك 46 نقطة، ويطمح إلى الفوز وتحقيق رقم قياسي في عدد النقاط أمام التعاون الذي يملك 34 نقطة، ففي آخر ثلاثة مواسم جمع بطل الدوري 64 نقطة، وحدث ذلك مع الفتح 2013، والشباب 2012، والهلال 2011.

حسابات الهبوط معقدة، وتحمل بين ثناياها فرق عريقة، نجران يستضيف الاتحاد وفي رصيده 25 نقطة، وله 30 هدفاً، وعليه 43 ويحتل المركز ما قبل الأخير، ويسعى الفريق الجنوبي إلى الفوز على الفريق الأصفر للبقاء في الممتاز موسماً ثامناً على التوالي.

ثاني مباريات الهبوط، حين يستضيف الأهلي فريق الاتفاق الهارب من قاع الترتيب، ويملك الاتفاقيون 26 نقطة، فيما يأمل فارس الدهناء الفوز على الأهلي صاحب المركز الثالث، وتعتبر المباراة بلا ضغوط، وربما سيلجأ مدرب الأهلي بيريرا إلى إشراك البدلاء.

ثالث المباريات المصيرية، مباراة الشعلة والرائد في الخرج، إذ تملك الشعلة 25 نقطة، بينما يقف الرائد في موقف جيد بـ28 نقطة، ولا يخشى من الهبوط بعد ضمان البقاء، ويحاول أبناء الخرج بقيادة الإسباني ماكيدا كسب المباراة والبقاء في الممتاز، خصوصاً بعد تجاوز الأزمات المالية.

المباراة الأخيرة في مسلسل شبح الهبوط، عندما يستضيف الشباب فريق "العروبة" الذي يملك 26 نقطة ولا يملك الفريق الشمالي حلاً سوى الفوز على مضيفه، فيما يتمنى العرباويون من البقاء للموسم الثاني بعد صعودهم لأول مرة هذا العام.

المباريات الهامشية ستكون حين يلعب الفتح والهلال في منطقة الأحساء، ويملك الهلاليون المقعد الثاني في المسابقة، بينما عانى أبناء النخيل من شبح الهبوط قبل أن يتمسكوا جيداً بالمقعد الثامن بـ28 نقطة، يذكر أن الفتح حامل لقب الدوري وكأس السوبر.

المباراة الأخيرة في الجولة ستكون بين الفيصلي والنهضة، وكلا الفريقين ضمن مقعده على طريقته الخاصة، فالأول يملك 29 نقطة، وبذلك جزم بقاءه في الممتاز، بينما النهضة قطعت بطاقة الهبوط الأولى في وقت مبكر.