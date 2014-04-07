الجابر يتجنب الحديث عن إنجاز "الغريم"

تجنّب سامي الجابر، المدير الفني للهلال، الإجابة عن أي سؤال حول فوز غريمهم التقليدي النصر بلقب بطولة دوري عبداللطيف جميل للمحترفين، وذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد عقب مباراة فريقه أمام الفتح في المباراة التي جرت على ملعب الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد في محافظة الأحساء ضمن الجولة الأخيرة من الدوري.

وكان الجابر قد رفض الحديث عن النصر في الجولة الماضية والتي حسم فيها النصر اللقب بعد تعادله مع الشباب، مؤكداً في ذلك الوقت أنه لن يتحدث إلا عن فريقه فقط.

واعتبر الجابر أن فريقه فرّط في تحقيق لقب الدوري، وقال بعد مباراة الفتح في المؤتمر الصحافي: "أضعنا العديد من النقاط في الدوري، وعلى الرغم من ذلك وصلنا إلى الرقم 63 نقطة، وهو رقم جيد وأنا فخور بلاعبي فريقي".

وخسر الجابر السباق أمام نظيره دانيال كارينيو مرتين هذا الموسم: الأولى عندما فقد كأس ولي العهد لمصلحة الأوروغوياني بهدف مقابل هدفين مطلع فبراير الماضي، قبل أن يخسر لقب دوري جميل للمحترفين الأسبوع الماضي عقب تعادل النصر مع الشباب بهدف لمثله.