القاهرة.. "معقل" البرشلونيين الأكبر بالعالم

تصدرت القاهرة لائحة المدن التي يوجد بها أكبر عدد من متابعي نادي برشلونة على الفيسبوك، إذ بات النادي الكاتالوني يزخر بما لا يقل عن مليون مشجع في العاصمة المصرية وحدها، التي تتقدم على كل من مكسيكو سيتي (943 الفاً) وجاكرتا (980 الفاً) وليما ( 109الآف) وبوغوتا (360 الف) على التوالي.

كما تتربع مصر على صدارة البلدان العربية في ترتيب مشجعي البلاوغرانا على صفحات موقع التفاعل الاجتماعي الرائد على الصعيد الدولي، حيث تحتل أرض الكنانة المركز السادس عالمياً في التصنيف الخاص بشعبية النادي الكاتالوني على الفيسبوك.

وعلاوة على ذلك، تحتل اللغة العربية المرتبة الخامسة بين اللغات العالمية المستعملة في أوساط عشاق برشلونة على هذه الشبكة الاجتماعية، حيث يتواصل 3.4 مليون من مشجعي النادي بلغة الضاد.

ويولي برشلونة أهمية قصوى للغة العربية في عملية نشر رسالته عبر شبكة الإنترنت ووسائل التكنولوجيا الرقمية الحديثة، إذ يمثل إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي بالعربية في صيف 2012 وبعده افتتاح الحساب العربي على تويتر خطوة إضافية نحو تحقيق الهدف المتمثل في مد جسور التواصل مع مشجعيه في مختلف أرجاء شمال أفريقيا والشرق الأوسط، حيث يحظى البلاوغرانا بشعبية كبيرة.

وأصبح برشلونة يحظى بمساندة ما يقرب من 60 مليون مشجع في صفحته على الفيسبوك، التي تُعد من بين الصفحات الثلاثين الأكثر شعبية في العالم على الإطلاق، معززاً في الوقت ذاته مكانته في صدارة المؤسسات الرياضية العالمية بأكبر شبكة اجتماعية على الإنترنت.