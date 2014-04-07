المصري فتحي: السعوديون فاوضوني للموسم المقبل

أكد أحمد فتحي، لاعب وسط فريق الأهلي المصري، تلقيه اتصالاً هاتفياً من مسؤول نادٍ سعودي الفترة الماضية بجانب نادٍ خليجي، فيما رفض الإفصاح عن هوية الفريق السعودي الذي يفاوضه حالياً، بينما تشير الأنباء إلى نادي الاتحاد أحد الساعين خلف صاحب الـ29 عاماً.

وتحدث فتحي لـ"العربية نت" وبعد إصرار كبير قال: "كان هناك اتصال هاتفي مع شخص مسؤول في السعودية، هناك ثلاثة أندية تفاوضني أحدها سعودي وآخر إماراتي، لدي رغبة كبيرة في اللعب بالدوري السعودي مع أحد الأندية الكبار، لا أرغب في الحديث أكثر من ذلك احتراماً للنادي الأهلي القاهري".

وأضاف صاحب التجربتين الإنجليزيتين مع شيفيلد وهال سيتي: "الأمور غير مستقرة مع النادي الأهلي المصري الذي فاوضني بشكل شفهي قبل خمسة شهور ولم يعرض عليّ عقداً جديداً بشكل رسمي، أقدر ظروف النادي الذي أعتبر نفسي أحد أبنائه، وكل يوم أصلي صلاة الاستخارة من أجل أن مرحلتي المقبلة".

ويجيد فتحي اللعب في خانة المحور المتأخر والظهير الأيمن، وهو أحد مواليد العاشر من شهر نوفمبر عام 1984 بمدينة بنها المصرية، وكانت بدايته في نادي بنها المحلي، ثم انضم إلى الإسماعيلي ومنه إلى المنتخب المصري في سن 19 عاماً، وفي شهر يناير 2007 انتقل أحمد إلى شيفيلد يونايتد مقابل 700 ألف جنيه إسترليني، وعاد لاحقاً إلى مصر عبر بوابة الأهلي الذي أعاره على فترتين إلى ناديي كاظمة الكويتي وهال سيتي.