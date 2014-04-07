النصر يتوّج باللقب.. والشمراني ينفرد بالهداف

تُوّج النصر رسمياً بلقب دوري جميل للمحترفين، واستلم منسوبوه كأس الدوري عقب تعادلهم إيجابياً مع التعاون في استاد الملك فهد الدولي، أمام 55 ألف متفرج من أنصاره شاهدوا فريقهم يُتوج بلقب الدوري بعد 19 عاماً من الغياب.

فيما رافق الاتفاق جاره النهضة إلى دوري الدرجة الأولى بعد خسارته أمام الأهلي بهدفين لهدف، وتعادل الشعلة مع الرائد بهدف لهدف، وفاز الهلال بهدف نظيف على الفتح، وفوز نجران على الاتحاد بهدفين، والفيصلي 2-1 على النهضة، والعروبة 3-1 على الشباب.

وفي الرياض، وبعد دقيقتين من بداية المباراة، مرّر يحيى الشهري لمحمد السهلاوي كرة داخل منطقة الجزاء، ولم يتوانَ الأخير عن تسديدها بيمناه بشكل جميل، لتعلن الهدف الأول للنصر وسط ذهول لاعبي التعاون الذين ظهروا وكأنهم لم يستوعبوا صدمة الهدف المبكر، ما ساعد النصر على فرض أسلوبه والتحكم بوسط الملعب، معتمداً على تحركات عوض خميس ويحيى الشهري.

ومرر حسين عبدالغني كرة عرضية من كراته المعتادة وجد فيصل المرقب صعوبة في الإمساك بها، ولعب كرة طويلة لتجد الهداف بول إيفولو، الذي حاول مراوغة جمعان الدوسري وسط تردد عبدالله الشمري في الخروج من مرماه، لكن المدافع الشاب قطع الكرة ونقلها للأمام لتكون هجمة مرتدة لم يستفد منها مهاجمو فريقه.

وفي الدقيقة 13 انطلق عوض خميس بسرعة من الجناح الأيسر وسقط داخل منطقة الجزاء، لكن شكري الحنفوش حكم المباراة احتسبها ركلة مرمى للتعاون.

ولم تفلح محاولات النصراويين في الوصول إلى مرمى الخصم، ووقع التون والسهلاوي بمصيدة التسلل كثيراً، حتى باغتهم ريتشي بتسديدة قوية من ركلة حرة في الدقيقة 27 ارتفعت عن مرمى الشمري بسنتيمترات قليلة، واستمر الشوط هادئاً حتى أعلنت نهايته بتقدم البطل بهدف نظيف.

وفي مطلع الشوط الثاني استغل إيفولو غفلة دفاع النصر، وانسل خلف شايع شراحيلي وجمعان الدوسري ليرتقي لكرة عرضية وضعها على يمين عبدالله الشمري محرزاً هدف التعادل للتعاون.

وحاول التعاون مضاعفة الغلة واستغلال ارتباك النصر، ولعب عدنان فلاته كرة عرضية أنقذها عمر هوساوي قبل وصولها لإيفولو، وعاد النصر للاعتماد على الكرات العرضية لكن دفاع التعاون كان يقظاً.

وفي غمرة محاولات النصر للبحث عن هدف التقدم، تلقى الكاميروني إيفولو كرة ذهبية لكنه سددها بالشباك الجانبية، وعاد يحيى الشهري للظهور من جديد وسدد من خارج المنطقة، لكنها اعتلت الخشبات الثلاث.

وبقيت المباراة هادئة حتى أعلن الحنفوش نهاية المباراة وانطلاق مهرجان التتويج النصراوي، وسط فرحة جماهيريه واللاعبين.

وفي نفس الجولة الختامية فاز فريق الهلال على الفتح على أرضه ووسط جمهوره بهدف ناصر الشمراني الذي حقق لقب الهداف رسمياً، فيما تسبب مدافعو الشباب في خسارة فريقهم 3-1 أمام العروبة الذي ضمن البقاء في الدرجة الممتازة بعد تسجيل لاعبه الكاميروني شارل إيدو هدفين وعبدالله ذيب هدفاً، بينما سجل الشباب بقدم مهند عسيري.

وأصيبت جماهير الاتفاق بالخيبة الكبيرة بعد خسارة الفريق 2-1 من فريق الأهلي، بينما تمكن نجران من تسجيل هدفين على ملعبه في جنوب السعودية، وقاد البرازيلي جاندسون والأردني مصعب اللحام الفريق الأخضر البقاء أمام الاتحاد الذي لم يتمكن مهاجموه من التسجيل.

وأنقذ حسن الطير فريق الشعلة من الهبوط عندما واجه أبناء الخرج فريق الرائد على ملعبهم، حيث تقدم مشعل المطيري بهدف في الشوط الأول وقبل نهاية المباراة تمكن الشعلاويون من التعادل، وفي مباراة محسومة منذ البداية فاز الفيصلي 2-1 على النهضة الذي هبط منذ وقت مبكر.