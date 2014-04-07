الهلال يعير المسلم ويتنازل عن الجهني لأجل "الجبرين"

أنهى الهلال اتفاقه مع الرائد حول انتقال عبدالعزيز الجبرين، لاعب وسط الأخير، على أن يوقع الطرفان وثيقة الانتقال في وقت لاحق من مساء اليوم، بعد اجتماع عبدالعزيز المسلم رئيس النادي القصيمي، ومحمد الحميداني نائب رئيس النادي الأزرق، في ساعة متأخرة من مساء أمس واتفاقهم على كافة الأمور المتعلقة بالصفقة.

وعلمت "العربية.نت" أن الهلال قرر إعارة المدافع يحيى المسلم، الذي اشتراه من ذات النادي قبل موسمين مقابل 11 مليون ريال سعودي، وذلك لموسم واحد، فيما سيتنازل الهلاليون عن مهاجمهم فهد الجهني والمعار إلى الرائد حالياً.

ونشرت "العربية.نت" مساء أمس تفاصيل الصفقة، حيث ستتلقى خزينة الرائد مبلغ 8 ملايين ثمناً لانتقال لاعب الوسط الموهوب، فيما سيحصل اللاعب على سقف الرواتب الأعلى للمحترفين والذي أقره الاتحاد السعودي لكرة القدم قبل نحو أسبوع.

وبهذا قطع الهلال الطريق على الاتحاد الذي كان يرغب في ضم اللاعب، فيما سيكمل يحيى المسلم فترة التأهيل بقميص ناديه السابق الذي نشأ به، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال منافسات الموسم.