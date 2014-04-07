شيروود مهدد بفقدان منصبه بعد أشهر من تعيينه

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الاثنين أن توتنهام هوتسبير المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم سيطيح بمدربه تيم شيروود بعد نهاية الموسم الجاري.





وأبرم شيروود لاعب وسط منتخب إنجلترا السابق عقدا لمدة 18 شهرا مع توتنهام في ديسمبر الماضي عقب إقالة أندريه فيلاس بواش إلا أن نتائجه لم تتطور بالشكل المطلوب.





ولم يعلق توتنهام على تقرير شبكة سكاي سبورتس بأن شيروود سيعفي من مهامه في الصيف المقبل رغم أنه سيتم تسليط المزيد من الضوء على ذلك في وقت لاحق اليوم عندما يستضيف توتنهام منافسه سندرلاند في الدوري.





وثارت تكهنات حول مستقبل شيروود عقب انتقاده العلني لفريقه بسبب "افتقاره للروح" عقب خسارته 4-0 أمام تشيلسي الشهر الماضي.







وذكرت تقارير أن لويس فان جال مدرب هولندا سيتولى قيادة توتنهام بمجرد انتهاء مشواره مع بلاده في نهائيات كأس العالم.





وقال شيروود لاعب وسط توتنهام السابق للصحفيين قبل مباراة سندرلاند "إنها مجرد خطوة واحدة في الوقت الحالي ولدي ست مباريات سأتعامل معها على أنها مباريات نهائية."





وأضاف اللاعب الذي أحرز لقب الدوري الإنجليزي مع بلاكبيرن روفرز "من المهم حقا بالنسبة لي أن أظهر للجماهير شيئا يجعلهم يشعرون بالتفاؤل بشأنه في الموسم المقبل."



ورغم بيع توتنهام أفضل لاعبيه جاريث بيل لريال مدريد في أغسطس الماضي فإنه كان مرشحا للمنافسة ضمن الأربعة الأوائل في الدوري عقب إنفاق نحو 100 مليون جنيه إسترليني على إبرام صفقات جديدة، الا أن الفريق مني بهزائم ثقيلة أمام مانشستر سيتي وليفربول.





ويحتل توتنهام المركز السابع في الدوري متأخرا بثماني نقاط عن أرسنال صاحب المركز الرابع.

