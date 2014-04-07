عبدالغني: حان وقت التفكير في "الاعتزال"

تردد كثيراً قائد فريق النصر السعودي حسين عبدالغني في الإجابة عن السؤال المتكرر الذي يلقاه وهو التجديد أو الاعتزال في الموسم الجديد، بعد أن دخل عامه السابع والثلاثين، في الوقت الذي يرى فيه النقاد والمتابعون للكرة السعودية أن عبدالغني قادر على الركض على الرغم من تقدمه في العمر بسبب احترافيته داخل الملعب وخارجه.

ويقول عبدالغني بعد الاحتفال اليوم بلقب دوري عبداللطيف جميل للمحترفين: "لا أريد أن أتحدث عن الاعتزال أو الاستمرار، ولكني أفكر فيهما حالياً بشكل جاد، وتفكيري الأهم هو الاحتفال اليوم باللقب الثاني لي مع فريقي النصر، ومن ثم سيكون لكل حادث حديث".

وأصر حسين عبدالغني على الاحتفال باللقب مع أبنائه الأربعة يتقدمهم الأكبر عمر، مشيراً إلى أنه لن يحدد أيّهم الذي سيخلفه في الملاعب.