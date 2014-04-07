مونديال البرازيل بسطوة السلاح

منذ فوز البرازيل بحق استضافة مونديال 2014 للمرة الثانية في تاريخها والأحداث مازالت تأتي تباعا على ذلك البلد الذي يقطنه اكثر من مئتي مليون نسمة ، صفعة تلو الاخرى تتلقاها البرازيل يوما بعد يوم ، تزمر مدني بسبب تدني مستوى الخدمات الاجتماعية والتعليمية و الصحية في مجتمع مزقته الفوارق الطبقية رغم إحتلال البرازيل المرتبة السابعة كأقوى اقتصاد عالمي في 2012 و المركز الخامس عالميا في عدد الأثرياء من ذوي المليارات في العام ذاته

في الصيف الماضي وخلال بطولة كأس القارات ثار من ثار ضد حكومة ديلما فانا روسيف اول امرأة تعتلي المنصب الرئاسي في لبلاد . البرازيليون بثوا رسالة واضحة للعالم عنوانها رفض الإسراف على المونديال مقابل تأمين ابسط الخدمات للمواطنين ، هيجان لم يعره الإتحاد الدولي الإهتمام المطلوب بل غض عنه البصر ليعلن رئيسه سيب بلاتر تفاؤله و ثقته العمياء على قدرة البرازيل تقديم المونديال في أبهى حلة رياضية

لكن في بعض الأحيان وكما قال القائل .. لابد مما ليس منه بد ... تطورات المشهد البرازيلي الاخيرة أجبرت جيروم فالك الأمين العام للفيفا أثناء تواجده في جنوب إفريقيا الأسبوع الماضي للإدلاء باعتراف خطير قبل شهرين وبضعة ايام على انطلاق مونديال 2014 ، فالك اعترف بعدم جاهزية البرازيل لاستضافة الحدث العالمي الذي ينتظره الملايين حول العالم مرة كل أربع سنوات؛ إعتراف لم ينصف

الواقع الذي لايبشر بالخير وتغاضى عن المشهد الرئيس برمته. المزيد من عمال البناء زهقت أرواحهم في سبيل المونديال ، صراعات داخلية بين برلمانيين و سياسيين حول ميزانيات الملاعب وعمن سيتحمل كلفة إرضاء الفيفا ، ملعب ساو باولو آرينا كورينثيانس مسرح مباراة الافتتاح بين أصحاب الضيافة و كرواتيا في 12 يونيو بعيدا كل البعد عن الجاهزية المطلوبة ، ايضا ملعب بيريرا ريو في بورتو أليغري جنوب البرازيل ربما يتم استبعاده لتوقف العمل فيه بسبب السجال القائم بين عمدة المدينة ومتعهدي البناء.

جيروم فالك سرعان ما تدارك أعترافاته ليؤكد ان مباريات البطولة ستقام في موعدها فهو يعلم تماماً أن الاتحاد الدولي في وضع لايحسد عليه وسمعته لاتتحمل المزيد من الفضائح إذ يخضع عددا من أعضائه البارزين لتحقيقات ضد الفساد و الرشاوي قد تقلب هذا الكيان رأسا على عقب.

تاكيدات ثاني أقوى رجال الفيفا صاحبتها أوامر عليا للجيش البرازيلي بالانتشار في كافة احياء المدن التي تسيطر عليها عصابات الكيف و الهوى ، حكومة الرئيس ديلما عازمة على بسط هيبتها المفقودة في شوارع البرازيل وان كان ذلك بسطوة السلاح بداية من المونديال و حتى نهاية دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها ايضا ريو دي جانيرو صيف 2016.

اكثر من 3000 جندي انتشروا في الأيام الماضية داخل الأحياء المجاورة لمطار ريو دي جانيرو وحول الطريق الرئيسي المؤدي من المطار الى وسط المدينة و الملقب ( بقطاع غزة ) نسبة لما شهد من معارك بالأسلحة الثقيلة بين فصيلين يسيطر أحدهما على يمين الطريق والثاني على يساره وسط غياب تام للشرطة ، واقع دفع بعمدة مدينة ريسيفي ( او كما تنطق بالبرتغالية ريخيفي ) إلغاء فعاليات الشاشات العملاقة في وسط مدينته خلال شهر المونديال توجسا من اي ردة فعل غاضبة من زعماء العصابات لما تكبدوه من خسائر في المال والأرواح جراء العمليات الأمنية .

في الختام تجدر الإشارة إلى أن البرازيل ومنذ سنوات تشهد حربا ضروسا غير معلنة بين السلطات و رجال العصابات من بسطوا نفوذهم على احياء كثيرة في مختلف المدن البرازيلية دون أن تتجراء الشرطة على دخولها لما فيها من سلاح و عتاد جاهز للرد على كل دخيل . سيناريو مخيف قد يؤجج الوضع ويقود خامس أكبر بلدان العالم مساحة الى كارثة لا تحمد عقباها.

