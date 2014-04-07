وعندك واحد (تقرير) وصلحه..!!

من الآخر وحتى لا نضيع الوقت والجهد ولا تصيبنا حالة الغثيان المقلقة دعونا نتفق على أن تكون الأمور شفافة وواضحة وبدون لف ودوران لأن الناس ماعادت هي الناس قبل خمسين عاما مضت..!!

الذي يبحث عن عدالة ونظام دقيق ومسار لاتحدث فيه التدخلات ولا المجاملات ولا الأوامر التراكمية من رأس إلى رأس أعلى عليه أن لايقترب من الوسط الرياضي ليس بالسعودية بل بالاتحاد الدولي لكرة القدم -فيفا- ومن يخرج من داخل تلك الأوساط ليعلن أنه مستقل وأن قراره بيده وأنه منتخب بديمقراطية فقل له : اركد بس ولا تبربر..!!

كتبتها ألف مرة.. لاتأخذوا الأوساط الرياضية بالعالم وخاصة كرة القدم بالجدية الإدارية والتنظيمية التي تبحثون عنها.. وسط جاء ليكون محضنا يجمع كل الأطياف.. كل الأخلاقيات.. كل ما تتخيله .. ماذا تتوقعون أن يكون مساره النظامي؟؟

أرجوكم لا تقسوا على اتحاد الكرة عندنا -أيا كان رئيسه- فالأمور يجب أن تقاس بالعقل والواقع والمنطق... مجرد كورة يلاحقونها بالملعب..!!

هكذا هي الرؤية الحقيقية إن وصلت الأمور لحدتها بنظر أصحاب القرار بالعالم.. بعضهم يأخذها سياسة.. بعضهم تجارة.. بعضهم وجاهة.. بعضهم يستغلها كباندول ..!!

تريدون رياضة بلا مراهنات ..!!

تريدون منافسات بدون خبث وفساد..!!

تريدون قرارات دون مجاملات..!!

تريدون كرة قدم دون كذب ومواراة..!!

أنتم واهمون.. تحلمون...!!

هذه هي طبيعة الرياضة ..!!

المؤلم حينما تكون مشاكلنا التافهة البسيطة هي عنوان انتقاداتنا الرئيسية..!!

هنا تبكي وتتحسر على ضياع أبجديات العمل بمنظومة الرياضة..!!

مباراة تتويج تاريخية..

الفريق المستضيف يوافق على نقل المباراة..

الفريق المتوج يرغب بأبهى صورة احتفالية مع الشركة الراعية..!

ما هي المشكلة بالنقل؟؟

خجلانين من رفض طلب الفتح العام الماضي ..!!

طيب اطلعوا وقولوا غلطة وآسفين ..!!

جايين بكل غباء ودون احترام لعقول الناس توضحوا أن الدفاع المدني أوصى بعدم إقامة التتويج واللقاء بالملعب..!!

من أخرج الدفاع المدني من سباته العميق وجعل رجاله يهرولون نحو الملعب لأول مرة -ربما- من تأسيس الدفاع المدني بالقصيم؟؟

نعم من حقكم نقلها للمريخ وأنا أول من يطالب باحتفال المتوج بين جماهيره ومعقل أنصاره إن كانت مباراة التتويج لا دخل لها بأي نتائج أخرى بالدوري..!!

لكن نقلها بتلك الصورة البايخة هو استهتار بعقلياتنا وتندر على مهنيتنا لا نسمح به مطلقا..!!

قال استقلالية قال..!!

حتى بلاتر لا يملك استقلالية مع كامل أعضاء الفيفا.!!

فقط عليكم أن تحترموا الناس..!!

هذه رياضة.. فيها كل شيء.. لا تدّعوا المثاليات والعمل المؤسسي فنحن نعلم كل شيء ونعرف حتى عن تلك الأوراق التي تغلقونها بأدراجكم الخاصة فلا تحاولوا الضحك والتميلح الساذج علينا..!!

النصر والهلال والاتحاد والأهلي والشباب وكل الأندية التي تستطيع حققت ما تريده دون نظام وباستثناءات ومجاملات والتاريخ يحفظ لكل ناد بأرشيف من تلك القصص..!!

المهم أن لا تضحكوا علينا.. قال دفاع مدني قال..!!

حتى أجعلكم تضحكون على الواقع قليلا..

ورد ضمن ملاحظات الدفاع المدني أن ملعب بريدة يحوي مخلفات بناء يمكن أن يتم استغلالها بالتراشق والعراك..!!

طبعا في مباراة الرائد والتعاون السابقة وهي قمة الإثارة بالقصيم كانت المخلفات موجودة لكن الدفاع المدني يعتبرها مخلفات مؤدبة لم يخرج شيطانها إلا قرب مباراة التعاون والنصر ..!!

من ضمن الملاحظات وجود هبوط أرضي بمدرجات الدرجة الأولى مما يعرض سلامة الجماهير للخطر..!!

يعني أن المدرجات كانت سليمة وأرضيتها تمام التمام لما جاءت مباراة التعاون والنصر أصابها مغص رياضي فهبطت أرضيتها..!!

والله عيب ثم عيب ثم عيب ..!!

تبغون تنقلونها.. انقلوها وبس .!!

مباراة صرح فيها مصدر من الرئاسة.. الدفاع المدني.. الشرطة.. الرابطة.. عسى ما شر.. والله لو كنا بحالة حرب..!!

يعني لو كانت طلبية بمقهى شعبي لكان مختصرة أكثر .. وعندك واحد تقرير وصلحه..!!

أنصحكم بأن تهدّوا اللعب قليلا وأن تدركوا أنها رياضة فيها كل شيء وحسرتي على وقت المؤسسات الرياضية التي تضيعه بمواضيع تافهة ومشاكل صغيرة تتصدر الصحف والرأي العام الرياضي..!!

مبروك للنصر وجماهيره بطولة الدوري والتتويج بالرياض.. يستحقون ذلك ..

سلامي للعمل المؤسسي ..!!





*نقلاً عن الجزيرة السعودية