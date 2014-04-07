«إس سي» أو «إف سي»؟

تعمدت لأسباب لها أكثر من معنى ومقصد (سامي، بل سامٍ جداً) وضع مختصر المعنى الإنجليزي بالأحرف العربية في العنوان أعلاه للفت نظر كل من يهمهم أمر لغة الضاد من رياضيين ولغويين، أو غيرهم ممن يحترمون كل ما له علاقة بالعربية من كافة أوجهها؟!

“إس سي” مختصر “سبورتس كلوب” ما يعني النادي الرياضي، و”إف سي” مختصر “فوتبول كلوب” والمقصود النادي الكروي أو نادي كرة القدم.

أدرك أن ما سبق توطئة طويلة، لكن كان لا بد منها، لعل نقد اليوم يصل لمن يهمهم الأمر، ولا سيما بعدما شاهدنا أسماء الفرق العربية السعودية تكتب على صدور أو ظهور لاعبي فرق لا علاقة لها بالدولية نهائيا، مثل دوري الدرجة الأولى السعودية “دوري ركاء” دون أدنى مبررات منطقية مقبولة؟!

من الممكن أن نتفهم كتابة أسماء الفرق السعودية المشاركة قاريا (أو عالمياً !!!) ــ والعالمية صعبة قوية على كل الأندية السعودية، بما فيها النصر ــ أسماء اللاعبين باللغتين العربية والإنجليزية، لكن محليا الواجب كتابة الأسماء كافة بالعربية أولا، وإذا لا بد من الإنجليزية (؟!) فلا بأس بشرط أن تأتي بعد اللغة العربية، وإلا ما رأي أنصار الضاد؟

هذا ما يخص اللغة العربية، لكن ماذا عن أصل مسميات الأندية السعودية قاطبة؟ هل هي أندية كروية “فقط” كما نكتبها مختصرة؟ أم أندية رياضية؟

الذي نعرفه أنها أندية رياضية ثقافية اجتماعية، كما رسمت ذلك خطط الدولة قصيرة وطويلة المدى، حيث همها الأول خدمة المواطنين بالدرجة الأولى، وقطاع الشباب بالذات.

لذا ليت جهات الاختصاص في الرئاسة العامة لرعاية الشباب تعيد الأمور إلى ما هو هم الوطن “الأصل” في جعل الأندية لكل الرياضات وليس كرة القدم فقط، كما يريد هواة الـ “شو” والاستعراض الشخصي.

*نقلاً عن الإقتصادية السعودية