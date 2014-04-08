أخبار هبوط الاتفاق تتصدر الصحف الرومانية

تصدرت أخبار هبوط الاتفاق إلى دوري الدرجة الأولى في السعودية الصحف الرومانية، والتي تحدثت عن فشل مواطنها إيوان أندوني مدرب الفريق الشرقاوي في إبقاء فريقه في الدرجة الممتازة.

وقالت صحيفة "سبورت" الرومانية: "ركلة اندوني: الفريق يهبط درجة في الثواني الأخيرة"، مشيرة إلى الوعود التي قطعها المدرب الذي سبق له تدريب دينامو بوخارست أحد أبرز أندية بلاده في الإبقاء على الاتفاق في الدرجة الممتازة.

وقالت صحيفة "ميديا فاكس": "الاتفاق الذي يدربه اندوني هبط من الدرجة الممتازة"، مضيفة "الفريق الذي يدربه اندوني ويلعب له لاعب رابيد السابق نيكولا غريغوري غادر الدرجة الممتازة، لكنه لم يلعب هذه المباراة، لاعب الاتفاق سجل هدفا في مرماه، وكان لاعب باندوري السابق ايريك مشاركا مع الفريق المضيف (الأهلي)".



أما صحيفة "برو سبورت" الرومانية قالت: "هبوط اللحظة الأخيرة بمشاركة أندوني وغريغوري"، مضيفة "بعد أن حصل على 4 نقاط مع فريقه في آخر 5 جولات من جلوسه على دكة البدلاء، تنتهي المهمة بكابوس الهبوط"، وذكّرت "برو سبورت" قراءها بأن الاتفاق سبق له اللعب في دوري أبطال آسيا 3 مرات متتالية "المشارك ثلاث مرات سابقة في دوري أبطال آسيا، خسروا مباراتهم في غضون دقائق، ويا للسخرية، بهدف في مرماهم سجله محمد الراشد"، متممة "مغامرة لاعب رابيد السابق غريغوري غير مؤكدة الاستمرار في السعودية بعد الهبوط، حتى وإن بقي في عقده موسم إضافي".

وبدوره وصف موقع "رومانيا تي في" مهمة أندوني بـ"الدراما التي لا تصدق"، وقال: "ربما لم يعتقد أندوني أن المهمة قاتلة حينما وقع عقدا مع الاتفاق لتدريبه، لسوء حظ المدرب الروماني فإن مهمة تحولت إلى دراما لا تصدق".