اشتباه بـ"ميسي"

رفض شرطي إسباني في مطار إيل براخاس الدولي في مدريد أن يمر ليونيل ميسي، نجم برشلونة، دون أن يفتشه شخصياً، رغم مرور زميليه أدريانو كوريا وخوسيه بينتو دون استيقاف.

وفاجأ رجل الأمن الإسباني النجم الأرجنتيني وهو بطريقه للخروج من المطار بالتفتيش، وهو ما التقطته عدسات مصور صحيفة "آس" المدريدية وسط دهشة اللاعبين الذي شاهدوا نجمهم الأول يتعرض للتفتيش الشخصي لأول مرة منذ أن بات وجهاً عالمياً لرياضة كرة القدم.

ويستعد ميسي وبقية لاعبي برشلونة لمنازلة أتليتكو مدريد، قطب العاصمة الآخر، في إياب دور ثمن النهائي من دوري أبطال اوروبا بملعب فيسينتي كالديرون، بعد أن خرج الكاتلان من مباراة الذهاب بنتيجة محبطة بالتعادل إيجابياً بهدف لمثله.