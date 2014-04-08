البلطان يفتح النار على الدوسري وينصح:

رفض رئيس نادي الشباب، خالد البلطان، الاتهام الذي ساقه عبدالعزيز الدوسري، رئيس نادي الاتفاق، في تصريحه لـ"العربية.نت" حول مؤامرة الشباب والاتحاد لإسقاط ناديه إلى دوري الدرجة الأولى بعد هزيمتهما أمام العروبة ونجران في الجولة الأخيرة من منافسات دوري جميل للمحترفين.

وقال البلطان لـ"العربية.نت": "أؤكد أنه لا مؤامرة لإسقاط الاتفاق، وكلامه مردود عليه.. وأسأل الدوسري: على مَنْ تسوق هذا الكلام؟ هل هو تبرير لهزيمتك وخروج نادٍ عريق مثل الاتفاق من دوري جميل؟ أنت المسؤول الأول والأخير يا عبدالعزيز عن هبوط فريقك وليس نادي الشباب، فنحن نلعب وفق خطط مدربنا الفنيّة وواجهنا العروبة بخليط من صف أول وصف ثانٍ، وهذا قرار فني بحت، وهذا يحدث في جميع الفرق العالمية التي لا تريد أن تخسر لاعبيها، ونحن لا نريد أن نخسر بقية اللاعبين مثلما فقدنا عبدالله الأسطاء بسبب الإصابة، أو بسبب بطاقة ملونة قد تؤثر على الفريق بكأس الملك، ونحن في نادي الشباب لن نلتفت لمن يهبط أو من يبقى، وأقول: أنت خسرت البقاء يا عبدالعزيز فلا تخسر الأخلاق".

وتابع: "هل تريد أن نلعب لأجلك؟ نحن لسنا مستعدين على الإطلاق، وأنت أساساً لم تخدم فريقك وبقيت 25 مباراة وفريقك يعاني والكل يتحدث عن هبوط الاتفاق، وأنت لم تعمل أي شيء تجاه ذلك؟ هل تريد أن يغامر الشباب بحظوظه بكأس الملك وكأس آسيا لأجلك، وأنت بالأساس لم تهتم، إلا إذا كنت تريد أن نهزم لك العروبة والاتحاد يهزم نجران، فلتبلغنا قبل بداية الدوري بذلك.. وتقول لنا من يمتنع عن خدمتي سأغضب عليه".

وأضاف: "وردني خبر بأنك لم تحضر مباراة الأهلي، وهي المباراة المصيرية التي تحدد بقاء فريقك، فكيف تطالب الآخرين بأن يعملوا لأجلك؟".

وزاد البلطان: "الأمر الآخر، سمعت أنك لم تحضر تمارين فريقك خلال الأسبوع الأخير، فكيف يتغيب رئيس نادٍ عن الجلوس مع لاعبيه وتحفيزهم، وتأتي وتطالب الآخرين بأن يغامروا بكل طاقاتهم لأجلك.. وحقيقةً لم يتبقَ سوى أن تطالبنا بصرف مكافآت فوز للاعبي الاتفاق".

وعاد رئيس النادي العاصمي للتأكيد على أن فريقه لعب وفق ما طلبه المدير الفني عمار السويح، قائلاً: "نحن لعبنا بحسب رؤية المدير الفني، وأعتقد أنك أنت لم تكن أميناً مع نفسك وجمهورك ولاعبيك، فلا تشرك الآخرين في أخطائك، وأنا أؤكد أن هبوط الاتفاق أمر مؤلم للرياضيين ككل، وبرأيي أنك أنت المسؤول الأول، وكرياضي أحمّلك المسؤولية، والتطرق للمؤامرة هو شماعة للهروب من الأخطاء التي ارتكبتها؛ لأن هذا النادي يهم الجميع وليس جمهوره فقط".

ووجّه رئيس النادي العاصمي عدة أسئلة لنظيره الاتفاقي، قائلاً: "لماذا تضع نفسك في موقف الهبوط؟ ولماذا ينزل الاتفاق لهذا المستوى؟ ولِمَ لَمْ تفز في مباراتك الأخيرة أو تتعادل، وهل تريد الأندية الأخرى أن تفوز في مبارياتها حتى تضمن البقاء في حالة هزيمتك؟ المفترض أن يكون الاتفاق في فرق المنافسة نظراً لما يملكه من إمكانيات، وعلى سبيل المثال كلنا نرى التعاون كيف يلقى احترام الجميع نظير مجهوداته بالدوري.. وأنا أقول إن كلامك غير أخلاقي وغير رياضي، وأنت من يستحق أن يحقق معه ويعاقب على ما ذكرته.. ولعلم الدوسري فإن الفرق في كأس العالم تلعب مبارياتها الأخيرة بالمجموعات بالصف الثاني عندما تضمن التأهل للدور المقبل".

ورجع الرئيس الشبابي للحديث عن مباراة العروبة، موضحاً: "نحن سعدنا بأن نخوض تلك المباراة دون ضغوط حتى نريح اللاعبين المرهقين، وهذ بيت القصيد، وبالنسبة لي فإن تصرف الإدارة والإدارة الفنية كان تصرفاً رياضياً بحتاً وسليماً، وفق أنظمة رياضية متعارف عليها.. أما غير الرياضي فهو مثل هذا التصريح".

ولم يتوقف البلطان، ووجّه كلامه إلى الدوسري من جديد، وقال: "أنت صديق وأنا مُحبّ لك، فاعمل بجد لعودة الفريق البطل من جديد إلى دوري جميل، واترك الشماعة وتحميل الآخرين الأخطاء، فمرة تقول مؤامرة، وأخرى الجمهور، وتقول إن هناك مؤامرة ضدي، وتحمّل اللاعبين الخطأ.. وبالنهاية تقول الاتفاق يستحق الهبوط.. فمادام الفريق يستحق الهبوط (وش تبي بالناس؟)، نحن لسنا مسؤولين عنك، لماذا لم تؤمن موقف الاتفاق منذ فترة مبكرة؟ والسؤال الأبرز: لماذا الاتفاق لا ينافس؟! المفروض أنه ينافس بناءً على كتيبة اللاعبين الذين يمتلكهم، فهذه مسؤوليتك وعليك تحملها وتكون شجاعاً".

وتابع: "أعود وأكرر أنني لو لعبت أمام الفيصلي أو نجران أو حتى الاتفاق لن أدخلها إلا بالصف الثاني، في مباراة مثل هذه لا تقدم أو تؤخر، وأعتقد لو أن الاتفاق من لعب ضدنا ونحن بالصف الثاني وفاز علينا لما نطقت بأي كلمة، لكن لأنك هبطت أصبحت تخطّئ الآخرين، وأقول لك مشاكلك حلها بعيداً عنا".

وختم البلطان حديثه قائلاً: "ماذا سأستفيد من بقاء العروبة أو هبوط الاتفاق؟! كلهم أندية وطن، ونضع لهم معياراً وحيداً، والشيء الذي أريد أن أؤكده أن نادي الشباب حريص على المنافسة الرياضية السليمة، وأثبتنا ذلك في هذا الموسم بأننا لا نعمل لمصلحة أحد وإنما لمصلحة الشباب فقط.. ولا أعتقد أننا نحتاج لترديد مثل هذا الكلام، لأننا سنظهر وكأننا نساير هذه الأصوات، فنحن فوق الشبهات ونادينا رمز من رموز المنافسة الشريفة".

وكان الدوسري قد صرح لـ"العربية.نت" متهماً الشباب والاتحاد بالتآمر على إسقاط فريقه في الساعة 8 من مساء الأحد بتوقيت السعودية (5 بتوقيت غرينيتش).