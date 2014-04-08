أنطونونيز يخلف القروني في المنتخب الأولمبي

اتفق الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم مع الإسباني لونزو أنطونونيز، نائب المشرف الفني على المنتخبات السنية، على تدريب منتخب المملكة الأولمبي لكرة القدم، ويتكون جهاز المساعد من المدرب الوطني بندر الجعيثن مدرب مساعد، والمدرب الإسباني فونشي مدرباً للحراس، على أن يتم لاحقاً اختيار مدرباً للياقة.

وبحسب بيان أصدره الاتحاد السعودي، فإن إدارة المنتخب الأولمبي أنهت إعداد البرامج الخاصة بالمرحلة المقبلة للمنتخب، والتي تشمل جولات في مختلف مناطق المملكة وإقامة معسكرات داخلية عدة لاكتشاف مواهب جديدة لضمهم لقائمة المنتخب الأولمبي (B)، وستقوم إدارة المنتخب خلال الفترة القليلة المقبلة بإعلان البرامج.