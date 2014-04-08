من باع ومن اشترى يا تويجري....؟

....ثمة من ينتصر لنفسه وثمة في كرة القدم من ينتصر للآخرين وهناك من ينتصر للمبادئ وأخلاقيات الرياضة........أعترف امامكم أنني كنت مع كل من يحب الاتفاق حزينا على هبوطه لدوري ركاء بل لأول مرة لم افرح بفوز الأهلي لكن بعد ان سمعت ما قاله بيريرا من كلام قلت شرف المهنة لا تعترف بالعواطف........يقول بيريرا انا لست سعيدا لأن الفريق الآخر حزين ولكننا نعمل بشرف....!....الم يكن في مقدور لاعبي الاهلي ان يفعلوها في الدقائق الاخيرة ويحافظوا على التعادل الذي كان كافيا للاتفاق وبقاء الاتفاق مع اقرانه في دوري عبداللطيف جميل.....؟؟....ببساطة ودون اي قفز على الحقيقة كان في مقدور الاهلي ان يفعل ذلك دون ان نشعر أن ثمة تواطؤا لكن لعب الاهلي من أجل ادبيات كرة القدم ومن اجل تاريخ الاهلي في وقت ثمة من وضعوا أنفسهم وأنديتهم بين عدة أقواس اما بصورة او بأخرى.....!!...لن أذهب بكم بعيدا وأطعن في نزاهة هذا الفريق او ذاك فهذا الامر من يبت فيه ويقدره المعنيون بأخلاقيات كرة القدم....!....قلت في اكشن يادوري ان أنديتنا اكبر من ان تمرر اي نتيجة لكن بعد الجولة الأخيرة تراجعت والسبب الاهلي الذي كشف مستورا ودي اشير اليه ولكن من خاف سلم........طبعاً لست خائفا من الكلمة ولا من كينونتها او صيرورتها على رأي اصحابي اللغويين ولكن اخاف من بعض الظن لأنه إثم.....ودي أسمع او اقرأ آراء المراقبين الذين توزعوا على ملاعبنا في نتائج بعض المباريات لا لشيء ولكن ليرتاح قلبي....!....ولا بأس ان اذكركم بفريق الوحدة الذي هبط بسبب تقرير حملت سطوره ما يسمى فسادا في كرة القدم مع يقيني ان الفساد الحقيقي هو صمتنا على اي فاسد جاء ليفسد الرياضة........بيريرا بكلمتين قدم الوجه الآخر للمنافسة الشريفة حينما قال ولكننا نعمل بشرف اي رسالة هذه يا اهلي....!!....اما عضو شرف نادي الرائد والذي أحبه وأغليه فقد وقع في الفخ وهو يحذر من التلاعب في النتائج واسقط بعبارات ذكية على الاهلي ومن خلال تلك العبارات يجب ان اسأل عبد العزيز التويجري هل يذكر ذلك الفيلم الهندي والذي توج يومها بطل وهداف وارقام فيها من الريبة ما جعلها تحمل اسم فيلم لا ندري كان التويجري جزءا منها او شاهدا عليها..........الأهلي لم يجعل علاقته التاريخية بنادي الاتفاق المس بثوابته بل عزز هذه الثوابت بالتمسك بشرف المنافسة........اما كلام التويجري فبات اليوم محط سخرية وتندر لكن حتماً لن يتنازل الاهلاويون عن حقوقهم طالما هناك قانون رياضي يعطي كل ذي حق حقه.....!!....انتهى دوري عبداللطيف جميل بحفلة ختام من نوع نادر وانتهى موسم النصر ببطولتين وارقام تاريخية هي من النصر وللنصر....!.....فعلاً انا حزين على فارس الدهناء لكنها كرة القدم التي احياناً تتمرد على أولادها بل اقربهم إلى ذلك وحسبي أن الاتفاق دفع هذا التمرد.!



*نقلاً عن عكاظ السعودية