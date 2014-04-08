البرازيليون "يعارضون" استضافة المونديال

أظهرت نتيجة اقتراع، اليوم الثلاثاء، أن أقل من نصف البرازيليين يؤيدون استضافة بلادهم لنهائيات كأس العالم لكرة القدم الصيف المقبل وترى الأغلبية أن سلبيات البطولة ستكون أكثر من إيجابياتها.

ويؤيد 48% فقط من البرازيليين استضافة كأس العالم، بينما كانت نسبة المؤيدين 52% في فبراير الماضي، وذلك وفقاً لاقتراع أجرته شركة داتافوليا.

ويظهر ذلك مدى تراجع تأييد البرازيليين لكأس العالم لأن نسبة الموافقة بلغت 79% في نوفمبر 2008، بعد عام واحد من الفوز بحق استضافة النهائيات.

ووفقاً لمركز بولستر المحلي للإحصاءات زادت نسبة المعارضين لإقامة النهائيات في البرازيل من 38% في فبراير إلى 41% حالياً، بينما كانت نسبة المعارضين 10% فقط في 2008.

وتمثل هذه النتائج مفاجأة في ظل الشعبية الضخمة لكرة القدم في البرازيل التي أحرزت لقب كأس العالم 5 مرات، وسبق لها استضافة النهائيات قبل 64 عاماً.

وقالت شركة داتافوليا أيضاً إن 55% من المشاركين في الاقتراع يعتقدون أن استضافة البطولة ستجلب سلبيات للبلاد بشكل يفوق الإيجابيات، بينما كانت نسبة الذين يعتقدون العكس 36%.