"جهات حكومية" تضعف موقف السعودية باستضافة آسيا 2019

تقلصت حظوظ السعودية في المنافسة على استضافة نهائيات كأس آسيا 2019، بعد أن رفضت وزارة التجارة السعودية والجمارك إعطاء الضمانات المطلوبة حتى الآن ورغم صدور توجيهات رسمية لإنهاء كافة المتطلبات لاستضافة البطولة القارية.

وسيقوم وفد رسمي من الاتحاد الآسيوي بزيارة السعودية نهاية الأسبوع المقبل للوقوف على كافة المتطلبات والتأكد من تنفيذها، فيما أكد مصدر خاص أن السعودية تحتاج الى سرعة فائقة بإنهاء المتطلبات خلال هذه الأيام وأن خروجها من السباق نحو الحصول على شرف استضافة البطولة أصبح وشيكاً بنسبة كبيرة وبقاء التنافس بين الامارات وإيران.

وقررت السعودية الباحثة عن استضافتها القارية الأولى الدخول في منافسة مع عدة دول وذلك في الصيف الماضي، قبل أن تدخل بشكل رسمي في سبتمبر الماضي، لكن ملف المملكة كان ناقصاً لبعض الضمانات وأدى ذلك لرواج أحاديث إعلامية حول اسبتعادها، وهو الأمر الذي نفاه عدنان المعيبد بتصريح لوكالة الأنباء السعودية أواخر العام المنصرم.