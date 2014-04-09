الجبرين: أقدر الهلال.. لكني أريد النصر

أكد عبدالعزيز الجبرين، لاعب فريق الرائد السعودي، رغبته في الانتقال إلى نادي النصر الموسم المقبل بناء على عرض مغر قدمه بطل الدوري والكأس، رغم توقيع إدارة ناديه اتفاقية مع الغريم التقليدي الهلال، وذلك في سيناريو شبيه لقضية انتقال عيسى المحياني من الوحدة إلى الهلال قبل 5 مواسم.

وقال الجبرين لإحدى الإذاعات السعودية: "أقدر جميع الأندية التي فاوضتني، ولكن أنا أرغب في الانتقال إلى عرض النصر الذي أعتبره الأفضل ويمثل رغبتي الشخصية"، فيما تمنى صاحب الـ23 عاماً تقدير أعضاء شرف الرائد له وتسهيل عملية الانتقال.

وبحسب مصادر لـ"العربية.نت" فإن إدارة الهلال ونظيرتها الرائدية قد اتفقتا أمس الأول على انتقال اللاعب، وتم توقيع الاتفاقية التي خلت من توقيع اللاعب، واستلمت إدارة الفريق القصيمي 500 ألف ريال مقدمة قيمة انتقال لاعب الوسط، بيد أن الاختلاف بين الجبرين والهلال عندما تلقى الأول اتصالات نصراوية مكثفة تقنعه بالتوقيع للنصر، وتأكيدات على أن بطل الدوري سيقدم ضعف ما سيدفعه الهلال، وهو ما جعل اللاعب حائراً، كونه وإدارة ناديه يخشيان أن يكون هذا السيناريو لـ"تخريب" الصفقة كما حدث في شهر يناير عندما دخل النصر بخط المفاوضات، لكنه لم يتمها ويبقى اللاعب في صفوف فريقه.

وبسبب العرض المالي الضخم، طلب اللاعب من إدارة الهلال رفع المبلغ الذي سيتقاضاه ليكون 10 ملايين ريال للسنوات الخمس التي ستربطه بفريقها، فيما قدم الزرق مبلغ 6 ملايين وسيارة فارهة ومنزلاً، لكن اللاعب لم يرد على ذلك العرض حتى اتفق مع النصر في وقت مبكر من صباح اليوم.

وعلمت "العربية.نت" أن عرض النصر وصل إلى 14 مليون ريال، فيما تم توقيع اتفاقية غير ملزمة بين الجبرين والنصراويين وكل ما يحتاجه الأول موافقة ناديه من أجل الرحيل، بينما تشير المصادر إلى استلام اللاعب مليوني ريال من النادي الأصفر.

وحاولت "العربية.نت" الوصول إلى اللاعب والأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر، ومحمد الحميداني نائب رئيس الهلال، وعبدالعزيز المسلم رئيس نادي الرائد، لكنهم لم يتجاوبوا مع الاتصالات المتكررة.