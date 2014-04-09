الراشد: الهبوط مسؤولية الدوسري ونتشاور لإيجاد إدارة

حمّل عبدالرحمن الراشد، رئيس هيئة أعضاء الشرف بنادي الاتفاق، إدارة عبدالعزيز الدوسري، مسؤولية الإخفاق والهبوط الى دوري الدرجة الأولى بعد عقود قضاها النادي بين فرق الممتاز.

ويقول الراشد، الذي يظهر للمرة الأولى في برنامج رياضي لـ"في المرمى": "هذا الموسم كان واضحاً منذ بدايته لأن الأخطاء الإدارية موجودة" واستطرد: "قبل بداية الموسم كانت هناك مبالغ مالية جيّدة جرّاء بيع عقد يحيى الشهري، وإعارة علي الزبيدي، ووجود دعم مالي من بعض الشرفيين، لكن سوء الإدارة ضيع ذلك كله".

وواصل رجل الأعمال المعروف انتقاداته للإدارة وقال: "لا يوجد مجلس إدارة ينعقد بشكل دائم للنقاش حول احتياجات النادي ومحاولة البحث عن حلول".

وتابع: "حاولنا طرح مقترحاتنا والحلول التي نؤمن بأنها ستعيد للنادي مكانته، لكن للأسف لم يتجاوب معناً أحد"، مؤكداً بأنه يحمل عبدالعزيز الدوسري المسؤولية كاملة لأنه رئيس مجلس الإدارة.

وانتقد الراشد لاعبي فريقه وقال: "الحماس والروح والرغبة كانت مفقودة، ومن أسقط الاتفاق هو سوء الأداء وليس الاتحاد والشباب" كما ذكر الدوسري بتصريحه لـ"العربية.نت".

وبتفاؤل واضح، يعكس واقع الاتفاق، قال الراشد: "يجب أن ننظر للأمام، وما حدث بات من الماضي، وعلينا التفكير بشكل أكثر فعالية لإعادة الاتفاق الى دوري جميل".

واختتم الراشد حديثه بالتأكيد: "نتشاور حالياً مع أعضاء الشرف لإحضار إدارة جديدة، وفي الأسبوع القادم سيكون هناك اجتماع موسع لأعضاء الشرف وبالتأكيد سنوجه الدعوة لعبد العزيز الدوسري كي يحضر معنا".

