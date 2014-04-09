ديارا: جهادي بسوريا.. "نكتة جميلة"

سخر الفرنسي لاسانا ديارا، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني السابق ولوكوموتيف موسكو الروسي الحالي، من أخبار مشاركته في القتال في سوريا إلى جانب القوات المعارضة للنظام.

وقال اريك دوبون موريتي، محامي ديارا الثلاثاء: "هذا أمر سخيف. ليس جهادياً، هو لاعب كرة قدم مع لوكوموتيف موسكو".

وتابع محامي اللاعب الدولي السابق أن ديارا "ينفي رسمياً بشكل قاطع ومطلق أن يكون قد ذهب إلى سوريا. لم تطأ قدماه الأراضي السورية"، مضيفاً أنه سيخوض مباراة يوم الأحد المقبل.

وكانت صحيفة "ميرور" البريطانية نشرت مطلع أبريل الجاري شريط فيديو يظهر أحد الجهاديين في سوريا في صفوف تنظيم داعش، ذكرت أنه حمل ألوان أرسنال سابقاً.

وقالت الصحيفة إن لاعب المدفعجية السابق: "انضم إلى عصابة جهادية لا تعرف الرحمة من المقاتلين المشاركين في الحرب الدامية في سوريا"، مشيرة إلى أنه "تربى في ريال مدريد الإسباني، وسبق له اللعب بجوار كريستيانو رونالدو في البرتغال".

وبحسب الصحيفة، فإن المقاتل الذي لمع في البرتغال قبل توقيعه مع أرسنال، يسمي نفسه الآن "أبو عيسى الأندلسي"، ودعا في تسجيلات الفيديو المنشورة، التي ظهر فيها ملثماً ويرتدي قناعاً، المسلمين للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش".

وخاطب الأندلسي أيضاً الأوكرانيين قائلاً "رسالتي لكم هي أننا في حاجة إلى كل أنواع المساعدة من أولئك الذين يمكن أن يساعدونا في محاربة العدو".

وأضافت الصحيفة البريطانية "بعد أن أصبح اللاعب السابق متطرفاً قبل عامين، حول نظره عن حياة كرة قدم، وصور ببندقية من طراز (AK47)، معلناً الجهاد، في مقطعي فيديو نشرهما على أحد المواقع المتطرفة".

بدوره، نفى النادي الروسي رحيل لاعبه، وقال الناطق باسمه دنيس نوفوسيلوف: "هذه أخبار عارية من الصحة".

وتابع: "شاهدت الفيديو التي عززت تكهنات الصحافة وهو لا يشبه لاسانا البتة، هذا بديهي لشخص قابله مرة واحدة يتدرب حاليا مع لوكوموتيف في باكوفكا بالقرب من موسكو ويستعد لمباراة الأحد ضد انجي".

وكتب ديارا، وهو مسلم من أصول مالية، على مدونة تويتر: "في سوريا؟ هاها، نكتة جميلة، عموماً سهرة ممتعة"

وانضم ديارا إلى لوكوموتيف، بعد أن حمل ألوان لوهافر وتشلسي وأرسنال وبورتسموث وريال مدريد وانجي الروسي.