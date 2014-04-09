ديما با: هدفي القاتل.. ليس "مميزاً"

أقر المهاجم السنغالي ديمبا با بأنه عاش شعوراً مزدوجاً بعد تسجيله الهدف الذي أهل تشيلسي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب باريس سان جرمان أمس.

وقال با: "أنا سعيد لأجل النادي وعائلتي أيضاً، لا أعرف ما إذا كان هذا الهدف يحمل معنى مميزا ما عدا قيادتنا إلى نصف النهائي".

وأضاف با، المولود في إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس: "كان صعبا رؤية لاعبي باريس سان جرمان يضعون رؤوسهم في الأرض، منذ بدأت بتشجيعهم، تمنيت خسارتهم مرتين فقط، الأسبوع الماضي واليوم".

ولا يحظى الدولي السنغالي بموقع أساسي في تشكيلة البرتغالي جوزيه مورينيو، ولم يحترف في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، بل في بلجيكا مع موكرون، وألمانيا مع هوفنهايم قبل الانتقال إلى إنجلترا عام 2011 مع وست هام لفترة وجيزة، ثم نيوكاسل الإنجليزي قبل أن يلتحق بتشيلسي شتاء العام الماضي.