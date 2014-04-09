صحيفة إسبانية: أمور يتطلع للمجد مع "الريال" السعودي

أفردت صحيفة "التيما هورا" الإسبانية مساحة واسعة من صفحاتها للحديث عن انتقال المدرب الشاب توني أمور لنادي الهلال السعودي، حيث سيعمل مساعداً للمدير الفني سامي الجابر اعتباراً من الموسم المقبل، بعد تجربة أخيرة كانت مع رديف نادي الوصل الإماراتي.

وكانت إدارة الهلال قد تعاقد مع أمور بطلب من سامي الجابر، موضحة أنه سيتولى مهمة مساعد مدرب ثانٍ، بالإضافة إلى مساعد المدرب الفرنسي جان بيير الذي يعمل مع الجهاز الفني منذ بداية الموسم.

وتحدثت الصحيفة عن انتقال أمور للهلال، مؤكدة أن المدرب الشاب لم يتردد في الموافقة على العرض نظراً للسمعة الطيبة للنادي السعودي، وذكرت أن الهلال في السعودية يعادل ريال مدريد وبرشلونة بالنسبة لإسبانيا.

وقالت إن الهلال هو النادي الأفضل في قارة آسيا، ومن الطبيعي أن يوافق أمور على عرضه، سادرةً البطولات والإنجازات التي حققها "الزعيم" خلال تاريخه الطويل، وأشارت إلى أن اختياره يعتبر مصدر فخر لمدينة مايوركا الإسبانية، مسقط رأس المدرب.

ووصفت الصحيفة انتقال أمور للعمل في الهلال بالخطوة العملاقة في مسيرته التدريبية، بعد أن عمل في محطته الأخيرة في نادي الوصل الإماراتي، وقالت إنه سيتعامل مع "أسطورة كرة القدم العربية" سامي الجابر، الذي كان حريصاً على ضمّه للجهاز الفني.

الصحيفة الإسبانية أرجعت اختيار الهلال لأمور إلى سجله الناصع مع الوصل، بعدما قاد فريقه الرديف طوال المواسم الثلاثة الماضية، وتمكن خلال تلك المدة من اكتشاف العديد من المواهب ومنح خيارات كثيرة من اللاعبين المميزين لمدرب الفريق الأول.

وشدّد على أنه كان سعيداً مع الوصل ويعتزم الاستمرار في موقعه، بيد أنه لم يستطع مقاومة العرض الهلالي، ووافق على خوض التحدي الجديد، ليبدأ رحلة جديدة في مشواره التدريبي مع نادٍ يوازي قطبي الكرة الإسبانية من حيث الشهرة والجماهيرية، بحسب الصحيفة.