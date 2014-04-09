كازولا يهدّد بالرحيل عن آرسنال

هدّد الإسباني سانتي كازولا، صانع ألعاب آرسنال الإنجليزي، إدارة ناديه بأنه سيرحل عن شمال لندن في الموسم المقبل، إذا لم يحقق البطولات التي يفتقدها الفريق الأحمر منذ 9 مواسم.

ونشرت صحيفة "صن" عن لاعب "الماتادور" تهديده الصريح، حيث قال: "حضرت إليكم لكي أنال البطولات، وهي جزء من أهدافي الرياضية التي أبحث عن تحقيقها"، وتابع: "كل لاعب يريد الفوز بالألقاب، لكنكم لم تفوزوا بأيٍّ منها خلال 9 مواسم".

وأعلن كازولا صراحة أنه سيرحل إذا لم ينجح في حمل أي لقب مع "المدفعجية"، وقال: "إذا لم تفوزوا بالكؤوس، فأنا أُعلِمكم بأني سأبحث في محطتي القادمة عن فريق يحقق لي شرف ذلك".

ولم يكن كازولا المنضم لآرسنال الموسم الماضي هو الوحيد الذي أعلن رغبته في الرحيل عن آرسنال بسبب الابتعاد عن البطولات التي يعاني منها الفريق منذ منتصف العقد الماضي، حيث سبقه الهولندي روبن فان بيرسي، الذي رحل إلى مانشستر يونايتد ليحقق بطولة الدوري مع الشياطين الحمر وبطولة الدرع الخيرية.