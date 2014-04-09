"الأبطال": الريال وتشيلسي ينتقلان لنصف النهائي

تجاوز ريال مدريد نظيره بروسيا دورتموند 3-2 في النتيجة الإجمالية، ليتأهل اليوم إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم رغم خسارته إياباً بهدفين، ليظل في طريقه نحو لقبه الأوروبي العاشر.

ومنح هدفان في الشوط الأول سجلهما ماركو ريوس بعد أخطاء فادحة من دفاع ريال تقدماً مستحقاً لدورتموند على الفريق الإسباني الذي أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 17 وكان بلا حلول أمام سرعة منافسه الألماني.

وكاد تقدم ريال الذي جلس هدافه كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء بسبب إصابة طفيفة في الركبة - بثلاثة أهداف في لقاء الذهاب في مدريد أن يتبخر تقريباً في الشوط الأول الكارثي.

وتعافى ريال لفترة قصيرة في الشوط الثاني قبل أن يستأنف الفريق الالماني هجومه ويهدر نصف دستة من الفرص الخطيرة كما سدد في إطار المرمى.

وفي لندن، سجل البديل ديمبا با هدفاً في الدقيقة 87 ليقود تشيلسي للفوز بهدفين على باريس سان جيرمان والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بقاعدة الهدف خارج الأرض.

وانتهت المواجهة بالتعادل 3-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بعد فوز باريس سان جيرمان في لقاء الذهاب الأسبوع الماضي 3-1، وكان الفريق الفرنسي على بعد دقائق من الصعود لأول مرة الى الدور قبل النهائي منذ 1995 قبل أن يضع با الكرة في المرمى لينتزع النصر لفريقه.

وتقدم تشيلسي في المباراة المتوترة باستاد ستامفورد بريدج بهدف أحرزه البديل اندريه شورله في الدقيقة 32، كما سدد لاعبوه في العارضة مرتين في غضون دقيقتين في بداية الشوط الثاني.

وسيطر باريس سان جيرمان في البداية ولاحت فرصتان لاديسون كافاني للتسجيل في الفترات الأخيرة من المباراة.

ورغم أن تشيلسي فقد صانع اللعب ايدن هازارد بسبب الإصابة بعد 17 دقيقة عندما شارك شورله إلا أنه أنهى المباراة بقوة واستحق الفوز في ليلة أوروبية أخرى لا تنسى في غرب لندن.