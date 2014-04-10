أتليتكو يقصي البارسا.. وبايرن يهزم مانشستر

بلغ أتليتكو مدريد نصف نهائي دوري الأبطال الأوروبي لأول مرة منذ سنوات، بعدما هزم مواطنه برشلونة بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين، الأربعاء، على ملعب فيسينتي كالديرون بالعاصمة مدريد.

وبالرغم من كون أتليتكو يعتبر متأهلاً بفضل تعادله ذهاباً بهدف لمثله، الا أنه دخل المباراة باحثاً عن الهدف المبكر، وسدد ديفيد فيا بالعارضة في الدقائق الأولى، قبل أن يحول كرة أخرى لصانع الألعاب كوكي، الذي سددها بالزاوية اليمنى لمرمى خوسيه مانويل بينتو.

وبعد الهدف بدقيقة ارتبك بينتو بكرة معادة اليه من زميله البرازيلي داني الفيس وأبعدها بصعوبة، قبل أن يسدد دافيد فيا كرة تصدت لها العارضة، ويرد عليه ميسي الذي احتاج لـ17 دقيقة كي يظهر للمرة الأولى في المباراة برأسية جانت مرمى كورتوا، وبعد 6 دقائق عاد فيا للانتقام من فريقه القديم بكرة تصدى لها القائم مجدداً.

ووسط تكتل دفاعات أتليتكو واعتماده على المرتدات، مقابل توهان كاتالوني، ظهر نيمار للمرة الأولى وراوغ من الناحية اليسرى، محولاً الكرة الى ميسي الذي سدد بجانب المرمى، لينتهي الشوط الاول بتلك النتيجة.

وعاد برشلونة في الشوط الثاني بحماس أكبر، ومرر تشافي كرة ذهبية الى نيمار الذي راوغ كورتروا، لكن الأخير أبعدها ولم يستفد ميسي من الكرة التي تهادت داخل منطقة الجزاء ليبعدها مدافعو أتليتكو، ويعود برشلونة للاعتماد على الكرات العرضية التي تألق غودين وميراندا، مدافعا المضيف، في إبعادها.

وانهار برشلونة بمنتصف الشوط الثاني، وترك المساحات لأتليتكو الذي حاول البحث عن الهدف الثاني لكن بينتو تألق بالتصدي لكرة البرازيلي دييغو، وأتبعها بتصدٍّ آخر لكرة غابي شبه الانفراد أواخر الشوط الثاني، ووسط محاولات برشلونة لتعديل النتيجة، أعلن الانجليزي هاوارد ويب عن نتهاء المباراة ووصول اتليتكو الى نصف النهائي.

وفي المباراة الأخرى، بلغ بايرن ميونيخ حامل اللقب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا بفوزه على ضيفه مانشستر يونايتد الانجليزي 3-1 اليوم الاربعاء في اياب ربع النهائي.

وسجل الكرواتي ماريو ماندزوكيتش 59 وتوماس مولر 68 والهولندي اريين روبن 76 اهداف بايرن، وذلك مباشرة بعد تسجيل الفرنسي باتريس ايفرا هدف السبق لمانشستر يونايتد.