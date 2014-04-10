الجبرين: لم يفاوضني النصر مباشرة ورغبتي واضحة

أكد عبد العزيز الجبرين، لاعب فريق الرائد السعودي، عدم توقيعه مع نادي النصر بطل الدوري والكأس، وأن كل ما يقال عبر وسائل الإعلام عن اتفاقه بشكل شخصي مع الفريق الأصفر يعد اجتهادات.

وقال الجبرين لـ"العربية نت" في تصريح خاص: "أنا أؤكد أنني لم ولن أدخل في أي مفاوضات مباشرة مع أي ناد دون الرجوع وموافقة نادي الرائد ورجالاته الذين أدين لهم بالاحترام، كما أنني ما زلت مرتبطاً بعد رسمي ولم أدخل الفترة الحرة (أخر ستة أشهر من العقد)".



وأعلن صاحب الـ23 عاماً لـ"العربية نت" عن رغبته في الانتقال إلى فريق النصر: "أود التأكيد على رغبتي للانتقال إلى فريق النصر أو البقاء في نادي الرائد لحين انتهاء عقدي الاحترافي".



وأشار عبد العزيز الجبرين إلى وكيل أعماله الذي أخبره لاحقاً بقيمة العرض النصراوي الذي يقدر حسب الأنباء بـ15 مليون ريال، فيما أوضح لاعب ارتكاز خط الوسط، علمه بقيمة عرض نادي النصر عبر طريق وكيل أعماله الذي نقل لي كافة التفاصيل بعد حدوث اجتماع في العاصمة السعودية الرياض.



وتحدث اللاعب عن الاجتماع الذي ضمّ سلمان المالك عضو شرف النصر، وناصر الجفن عضو شرف الرائد بجانب منصور الغفيص وعبد اللطيف الخضير وخالد السيف أعضاء شرف النادي القصيمي، فيما عاد اللاعب المولود في التاسع عشر من شهر أبريل عام 1990، ليؤكد أنه يدرك أنظمة الاحتراف ومعرفته بجميع الالتزامات والحقوق عليه كلاعب كرة قدم.

وعلمت "العربية نت" أن الجبرين متواجد في معسكر فريقه الذي سيواجه فريق الاتحاد ضمن دور ربع النهائي في كاس خادم الحرمين الشريفين، بينما سيقرر البلجيكي مارك بريس مدرب الرائد مشاركته كلاعب أساسي أو الابقاء عليه بدكة الاحتياط نظرا لحالة تركيز اللاعب.

يذكر أن إدارة الهلال اتفقت مع إدارة الرائد على كافة بنود الانتقال، وحضر محمد الحميداني نائب رئيس الهلال للتوقيع على عقد انتقال الجبرين إلى الفريق الأزرق بيد أن اللاعب أغلق هاتفه وأغلق كافة سبل التواصل مفضلاً الانتقال إلى فريق النصر.

