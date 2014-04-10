الجفن: الجبرين سينتقل لمن يدفع أكثر

اتهم ناصر الجفن، رئيس الهيئة الشرفية بنادي الرائد، عبدالعزيز الجبرين، لاعب الفريق، بخذلان إدارة ناديه، بعد أن وافق على التوقيع لنادي الهلال، لكنه اختفى وأقفل جواله في الوقت الذي كان المفاوض الهلالي ينتظره للتوقيع على وثيقة انتقاله.

وقال الجفن في مداخلة هاتفية لبرنامج "في المرمى": "حتى اللحظة لانعرف أين عبدالعزيز، حضر المفاوض الهلالي الى بريدة لإتمام الاتفاقية التي أبرمتها إدارة النادي معه، لكنه اختفى وخذلنا رغم أنه كان موافقاً على الانتقال للهلال ببداية الأمر، لكن ربما تلقى بعض المغريات التي غيرت قراره"، وزاد: "سمعت أخباراً عن اتفاق الجبرين مع النصر، ونظاماً هذا الأمر غير جائز، لأنه لازال يرتبط بعقد مع نادِ آخر".

وبالرغم من اعترافه بأن عرض النصر أعلى مادياً وأكثر فائدة لفريقه، الا أنه يريد الوصول الى حلِ مع الهلاليين قبل الاتفاق مع الغريم التقليدي، وقال: "سنبحث عن حل مع الهلاليين، إما أن يتنازلوا عن الاتفاقية أو يرفعوا عرضهم ليكون موازياً لعرض النصر المغري، وفي النهاية نحن نبحث عن العرض الأفضل، ومن يدفع ذلك سيكون اللاعب ملكه".



