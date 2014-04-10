الرائد والاتحاد.. مباراة العبور نحو نصف نهائي الملك

يستضيف فريق الرائد ضيفه الاتحاد يوم الخميس في ملعب الملك عبد الله بن عبد العزيز في مدينة بريدة ضمن دور ربع النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال. ويسعى الفريق القصيمي إلى الوصول للأدوارالمتقدمة بينما يحاول الاتحاد الحفاظ على اللقب.

بعد ضمان الرائد بقاءه في الدوري السعودي الممتاز، يرغب مدرب الفريق البلجيكي مارك بريس اللعب بالقائمة الأساسية لضمان الخروج بنتيجة إيجابية أمام الفريق الجداوي، بعد التعادل 1-1 مع فريق الشعلة ضمن آخر جولة بمسابقة الدوري.

وصل الرائديون إلى هذا المنعطف بعد فوز على هجر 4-1 بينما جاء الاتحاديون بعد فوز كبير على النهضة 5-3، بينما يؤرق مضاجع خالد القروني مدرب فريق الاتحاد تواضع مستويات الفريق محليا وتميزها على الصعيد الآسيوي.



الأوراق القصيمية الرابحة تتكون من اللاعب القضية في هذا الأسبوع، عبد العزيز الجبرين الذي يتنافس على ضمه كلا من الهلال والنصر وربما سيكون أسيرا لدكة الاحتياط نظراً لأنه ليس في حالة ذهنية جيدة، ويتواجد في الرائد كل من المدافع الفرنسي إسماعيل داو والكاميروني أكسيس مندومو وفي الوسط المميز مشعل العنزي وفي المقدمة المعار من الهلال فهد الجهني.

الاتحاد يملك عناصر محلية مميزة على غرار مختار فلاتة وفهد المولد وعبد الفتاح عسيري، ومن المرجح مشاركة صانع الألعاب أحمد الفريدي من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة، ولن ترضى الجماهير الصفراء بغير الفوز والتأهل إلى دور نصف النهائي خصوصا مع الخسارة المؤلمة من نجران 0-2 ضمن الجولة الأخيرة من الدوري.