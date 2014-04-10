ترشيح اتحاد القدم.. يتم في المخفر؟

للأسف.. اصبحنا في الكويت نتفنن في صياغة القوانين واللوائح والنظم الاساسية والإدارية والفنية وكأننا بلد يعادل اميركا بالانجازات الرياضية.... وياريت اننا نطرح قواعد ونظم انتخابات رياضية مميزة لكي تحتذي بها الدول المجاورة..... وللأسف اصبحنا اضحوكة من هذه القوانين خصوصا في اتحاد القدم الكويتي الذي ابدع في صياغة نظامه الاساسي وبمباركة من الاندية الاربعة عشر؟ فهذا النظام الاساسي يمكن وصفه بالاتي:



نعم نظام اساسي نموذجي لأهل الكويت فقط واعتقد ان «ماكو مثله بالعالم».



عندما ذكر أ. سليمان العدساني في مقالته قبل يومين بان هناك تعميماً صدر من الاتحاد اوضح فيه كيفية الترشيح للاتحاد اذا النادي لا يرضى بالمشاركة بالانتخابات؟ لذا «راجعت النظام الاساسي الذي اعتمد من غير موافقة مجلس ادارة الهيئة وباعتماد مديرها السابق في 22 ديسمبر 2013 بان ليس هناك اي شيء يؤيد ما ذكره الاتحاد لهؤلاء المرشحين... «قوية وما ادري من وين جابوا هالتفسير».



نعم الاتحاد افتى في كيفية الاستمرار بالترشيح للاتحاد.. الامر الذى جعل صبيح ابل يذهب للمخفر لكي يسجل موقفه ضد النادي «خوش رياضة».



أخي العزيز صبيح ابل اعتقد أنه من حقك ان تترشح لاتحاد القدم وتمثل نفسك وليس العربي لان العربي لن يعترف بك كمرشح لهم «ما ادري شنو راح تستفيد من هالترشيح يا بوثامر»... ارجو قراءة النظام الاساسي الذى منع النادي الذى يقاطع الانتخابات من عضوية الاتحاد وبذلك يكون العدد للاتحاد القادم 13 نادياً فقط اي 13 مرشحاً فقط...؟ فماذا ستقول بعد ذلك؟



احيي موقف العربي في مقاطعته للانتخابات وارجو ان لا يتغير الموقف بين يوم وليلة.



أخيراً اقول للاندية شكرا على مباركتكم للنظام الاساسي للاتحاد والذى لا اعتقد انكم قرأتموه قبل اعتماده في ليله ظلماء.



أخي العزيز مبارك النزال انا متأكد انك راح تنجح وتمثل التضامن «الأيام بيننا...».



* نقلا عن جريدة النهار الكويتية