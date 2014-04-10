حرب التصريحات تشتعل في برشلونة بعد الخروج الأوروبي

يرى جوردي ألبا، مدافع فريق برشلونة الإسباني، أن لاعبي الفريق لعبوا بشجاعة أمام أتليتكو مدريد ضمن ربع نهائي أبطال أوروبا لكرة القدم رغم فشل الفريق الوصول إلى دور الأربعة منذ عام 2004.

وجاء تصريح ألبا رداً على تصريح خيراردو مارتينو مدرب برشلونة في المؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة التي آلت نتيجتها 1-0 لأتليتكو. إذ اعتبر الأرجنتيني مارتينو أن عدم الوصول إلى نصف النهائي يعتبر فشلاً.



وقال ألبا: "كل شخص له رأيه، أنا أعتقد أن الفريق لعب بشجاعة طيلة الوقت، وحاول أن يفوز، لقد تفوقوا علينا في الدقائق الأولى، لكن بعد ذلك تعادلت الكفتان".



واعترف ظهير برشلونة ومنتخب إسبانيا بأن المباراة بدأت بشكل سيئ مع تعدد فرص فريق العاصمة في الدقائق الأولى، لكنه اعتبر أن مباراتي الذهاب والإياب كانتا متاحتين للجميع.



وأضاف صاحب الـ25 عاماً: "لقد لعبوا جيدا، كان التفوق على المنافس صعبا سواء في الذهاب أو في الإياب. اليوم حاولنا في الشوط الثاني، والآن علينا أن نسعى لتحقيق لقبي الدوري والكأس بشكل عاجل".

يذكر أن الفريق الكتالوني يمر بأزمة انتصارات أمام فريق أتليتكو مدريد، حيث لم يتمكن برشلونة من الفوز على الفريق العاصمي خلال خمس مباريات جمعت بينهما هذا الموسم.