خالد بن عبدالله والمطبلون

• ليس مثل غيره جاء للرياضة إما بمشورة صديق أو بحثا عن ضوء وليس بحثا عن صفقات كانت فيها الرياضة الوسيلة التي توصل إلى غاية.

•• ففي أوراق الرياضة ومجلداتها هناك تاريخ منحه شرعية الانتساب لها من لاعب إلى رئيس ناد إلى رئيس أعضاء بل نعتبره واحدا من خبراء الرياضة.

•• وبين ما سبق وما هو قادم.. يظل الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز رياضي من رأسه حتى أخمص قدميه.. الرياضة عنده رسالة لها نبلها وأخلاقياتها.

•• هذا على الصعيد العام، أما على صعيد علاقته بالأهلي فهي بحد ذاتها حكاية في داخل حكايات، وفي تفاصيلها من الشواهد ما جعله في نظر الجميع الرقم الصعب في مسيرة الأهلي وأقول الصعب لأن للتاريخ الأهلاوي عندي ذاكرة ولست مثل من لا يرى أبعد من أرنبة أنفه.

•• خالد بن عبدالله تاريخ في الأهلي لم يرتبط بمرحلة بعينها بل في كل المراحل ولكم أن تتخيلوا الآن الواقع أمامكم من متكفل بهذه الامبراطورية الخضراء في لعبة كرة قدم من الأكاديمية حتى الفريق الأول ويضاف على هذا العبء الألعاب الأخرى في النادي ومن يجيد الحساب يحسب ويفترض وبعدها سيصل إلى قناعة تؤكد أن الأهلي بدون خالد بن عبدالله سيغرق. ويغرق ويغرق مع احترامي لكل الأهلاويين.

•• ففي الوقت الذي كانت الأندية أو بعضها بل أكثرها تشكو قلة المال، كان في ذات الوقت الأهلي في بحبوحة لدرجة أن كثرا من اللاعبين كانوا يعرضون أنفسهم على الأهلي لكن أخلاقيات خالد ترفض هذه اللعبة والتي هي جزء من لعبة لا يجيدها الراقي خالد.

•• ما يتردد عن استقالته عن رئاسة أعضاء شرف الأهلي والانسحاب من المشهد الأهلاوي والاكتفاء بدعم النادي برقم مالي مقطوع هو حقيقة وللقرار أسبابه وأبعاده يعرفها بعض جماهير الأهلي.

•• خالد بن عبدالله لم يأت للأهلي بحثا عن شهرة أو جاه فهو معروف وخالد بن عبدالله لا يعرف بقدر ما جاء حبا وعشقا فهل معقول بعد ذلك من ينكر جمائله.

•• خالد بن عبدالله راحل عنك يا أهلي فهل من رسالة منك أنت يا عشقه تثنيه عن قراره.

•• خالد بن عبدالله تعرفه يا أهلي لا يحب أن يمن عليك لكن ثمة من من عليه هذا العشق لكنهم اليوم يتراجعون على طريقة آسفين يا خالد.

•• في الوقت الذي كان هناك من يغبط الأهلي على خالد كان هناك إعلاميون يختبرون شجاعتهم مع «شوية جمهور» بالإساءة له وإن حاول منصف أو عاقل أن يدافع أو يوضح الأمر يشتم ويوصف أنه مطبل.

•• يعلم الله أنني حينما أثني عليه أو أشيد به لم يكن تطبيلا بل هو استشعار وإنصاف لدوره داخل القلعة الخضراء.

•• لا شك أن المحب والعاشق للأهلي مصدوم من هذا الخبر لأن من يحب الأهلي ويعرف الأهلي يدرك حجم الفراغ الذي سيتركه خالد إن أصر على التنحي.

•• الآن الدور على كل الأهلاويين كبارا وصغارا في ثنيه عن قرار الابتعاد وأنا معهم، أما الشتامون والذين نالوا من رمز الأهلي ومن حوله من المحبين نترك أمرهم للتاريخ فهو القادر على إنصاف رمز الأهلي من شططهم.

*نقلا عن صحيفة عكاظ السعودية